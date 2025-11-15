Βιντεόσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό του 14χρονου στη μέση του δρόμου - Του είχαν ζητήσει και λεφτά

Η στιγμή που ο νεαρός δέχεται την επίθεση από τους συνομηλίκους του

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο που καταγράφει την επίθεση σε δεκατετράχρονο στο Μαρούσι δείχνει καρέ καρέ τη στιγμή που ο συνομήλικός του τον χτυπά επανειλημμένα, ήλθε στο φως της δημοσιότητας. Την ίδια ώρα, ο νεαρός που δέχεται τα χτυπήματα προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ η ομάδα του δράστη καταγράφει τη σκηνή με κινητά τηλέφωνα.

Το βίντεο της επίθεσης

Στο οπτικό υλικό, ο κοντοκουρεμένος νεαρός φαίνεται ξεκάθαρα να χτυπά τον δεκατετράχρονο με σφαλιάρες και μπουνιές. Παράλληλα, τα μέλη της παρέας του τον βρίζουν, τον απειλούν και εναλλάσσονται στα χτυπήματα, όπως λέει άτομο από το περιβάλλον του θύματος. Η επίθεση συνεχίζεται από δεύτερο νεαρό, ο οποίος απαιτεί μανιωδώς «συγγνώμη» ενώ τον χτυπά στο πρόσωπο.

Η αντίδραση του παιδιού και η καταγγελία

Μετά τον ξυλοδαρμό, ο δεκατετράχρονος έφτασε τρέχοντας στο σχολείο του για να προστατευτεί και ενημέρωσε τον διευθυντή. Σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς του, το παιδί είχε προβλήματα από την αρχή της χρονιάς με νέο μαθητή που εντάχθηκε στο σχολείο. Κι όμως, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν άρχισε να λαμβάνει εκβιαστικά μηνύματα από άγνωστο νεαρό, ο οποίος του ζητούσε χρήματα δήθεν για «προστασία».

Μηνύσεις από τους γονείς

Οι γονείς υπέβαλαν μήνυση για επίθεση, εκβίαση, ξυλοδαρμό και απειλές, υποστηρίζοντας ότι το παιδί τους ζούσε υπό συνεχή φόβο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση στον δεκατετράχρονο στο Μαρούσι. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση.

