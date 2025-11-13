Βίαιο περιστατικό στην Κεφαλονιά: Ομάδα νεαρών ξυλοκόπησε άγρια 25χρονο στο Αργοστόλι
Η επίθεση σημειώθηκε στο κέντρο του Αργοστολίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα νέο βίαιο περιστατικό με πρωταγωνιστές νεαρούς καταγράφηκε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά, και συγκεκριμένα στο κέντρο του Αργοστολίου, στην Πλατεία Βαλλιάνου.
Σύμφωνα με το kefaloniapress, το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) ομάδα αγνώστων νεαρών επιτέθηκε σε 25χρονο άνδρα, τον οποίο ξυλοκόπησαν άγρια.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αργοστολίου με τραύματα στο πρόσωπο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42 ∙ WHAT THE FACT
Δεν είναι μύθος: Αυτό το χρώμα μαγιό μπορεί να σας κάνει «δόλωμα» για καρχαρίες
11:16 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Η «11η Σεπτεμβρίου του Παρισιού» - Η σφαγή του Μπατακλάν
10:55 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνάντηση Δένδια - Γκιλφόιλ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford: Νέα έκδοση California Special για την ηλεκτρική Mustang Mach-E
09:26 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ