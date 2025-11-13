Βίαιο περιστατικό στην Κεφαλονιά: Ομάδα νεαρών ξυλοκόπησε άγρια 25χρονο στο Αργοστόλι

Ένα νέο βίαιο περιστατικό με πρωταγωνιστές νεαρούς καταγράφηκε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά, και συγκεκριμένα στο κέντρο του Αργοστολίου, στην Πλατεία Βαλλιάνου.

Σύμφωνα με το kefaloniapress, το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) ομάδα αγνώστων νεαρών επιτέθηκε σε 25χρονο άνδρα, τον οποίο ξυλοκόπησαν άγρια.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αργοστολίου με τραύματα στο πρόσωπο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

