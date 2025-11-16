Υπέρ της επαναφοράς της στρατιωτικής θητείας η πλειοψηφία των Γερμανών - Δημοσκόπηση

Μέλη του Γερμανικού Στρατού σε στρατιωτική παρέλαση στο Βίλνιους της Λιθουανίας

Η πλειοψηφία των Γερμανών θα υποστήριζε την υποχρεωτική στράτευση των ανδρών που γεννήθηκαν μετά το 2008 σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας Bild.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο INSA, διαπίστωσε ότι το 58% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η καθιέρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας είναι το σωστό, ενώ το 29% τάχθηκε κατά και το 13% δεν απάντησε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο συνασπισμός του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς κατέληξε σ’ έναν δύσκολο συμβιβασμό για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας με ένα νέο πρόγραμμα εθελοντικής θητείας, με σχέδια για υποχρεωτική στράτευση σε περίπτωση που η εθελοντική στράτευση δεν επαρκεί.

Ωστόσο, το 57% των ερωτηθέντων δεν αναμένει ότι θα υπάρξει επαρκής αριθμός εθελοντών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του γερμανικού στρατού. Μόνο το 25% θεωρεί ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί ενώ το 18% δήλωσαν αναποφάσιστοι.

Η προθυμία σε προσωπικό επίπεδο για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας παραμένει χαμηλή, με το 31% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι είναι πρόθυμοι να καταταγούν εθελοντικά και το 55% να αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο.

Η έρευνα του Ινστιτούτου INSA πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.003 ατόμων στο διάστημα μεταξύ 13 και 14 Νοεμβρίου.

Η Γερμανία ανέστειλε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2011, αλλά μπορεί να επανέλθει με απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και σε περιόδους αυξημένης έντασης ή έκτακτων περιστατικών στον τομέα της άμυνας.

Το σύνταγμα της χώρας, επιβάλλει επί του παρόντος την θητεία μόνο για άνδρες. Οι προτάσεις για την στράτευση γυναικών θα απαιτούσαν συνταγματική τροπολογία.

