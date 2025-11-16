Βραζιλία: Στοχεύει στο επόμενο superfood - Τα φρούτα του Αμαζονίου καταπολεμούν την κλιματική αλλαγή

Στις όχθες του ποταμού στο Μπελέμ, σε ένα ανακαινισμένο εργαστήριο, μηχανήματα πολτοποιούν μια σειρά από εξωτικά φρούτα – Cupuaçu, Taperebá, Bacaba – τα οποία διεκδικούν τον τίτλο του επόμενου παγκόσμιου «superfood», φιλοδοξώντας να ακολουθήσουν την επιτυχία του açaí.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος ενός τολμηρού σχεδίου της Βραζιλίας, η οποία θα φιλοξενήσει τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30), για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία πλούτου στην ιδιαίτερα φτωχή περιφέρεια του Αμαζονίου.

Η δύναμη των αντιοξειδωτικών

Όπως και το açaí, τα άγνωστα αυτά φρούτα είναι εξαιρετικά πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες ή λιπαρά οξέα. «Υπάρχουν πολλά superfoods στο δάσος που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν», εξηγεί ο Max Petrucci, ιδρυτής της εταιρείας Mahta, η οποία εμπορεύεται σκόνες από κακάο και καρύδια Βραζιλίας.

Ο ίδιος τονίζει ότι ο στόχος είναι διπλός: «Εστιάζουμε πρώτα στη διατροφή και τα οφέλη για την υγεία που προσφέρουν αυτά τα συστατικά του Αμαζονίου, αλλά το δεύτερο όφελος είναι κοινωνικό και περιβαλλοντικό». Η εταιρεία του διαβεβαιώνει ότι αγοράζει προϊόντα σε δίκαιες τιμές μόνο από παραγωγούς που εφαρμόζουν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.

Η λύση της «βιο-οικονομίας»

Το κεντρικό πρόβλημα του Αμαζονίου είναι η ταχεία αλλοίωση των ωμών φρούτων λίγες μόλις ημέρες μετά τη συγκομιδή. Η λύση, σύμφωνα με τη Larissa Bueno της Mahta, είναι η μετατροπή των συστατικών σε σκόνες μέσω λυοφιλοποίησης (freeze-drying). «Διατηρείται περισσότερο η διατροφική αξία και είναι ένας έξυπνος τρόπος να διατηρηθεί περισσότερη οικονομική αξία στη Βραζιλία», σημειώνει.

Αυτό εντάσσεται στη στρατηγική της «βιο-οικονομίας» που προωθεί η κυβέρνηση Λούλα: τη δημιουργία μιας ακμάζουσας οικονομίας μέσω της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων. Δεδομένου ότι τα δύο τρίτα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Βραζιλίας προέρχονται από τη χρήση γης και τη γεωργία (και όχι από την ενέργεια), η προστασία του δάσους είναι ζωτικής σημασίας.

Καφές στη σκιά των δέντρων

Η Sarah Sampaio, ιδιοκτήτρια εταιρείας καφέ, εφαρμόζει ήδη τη μέθοδο της αγροδασοκομίας (agroforestry), καλλιεργώντας κόκκους καφέ στη σκιά των δέντρων του Αμαζονίου, σε μια περιοχή με υψηλά ποσοστά αποψίλωσης. «Φυτεύουμε αυτόχθονα δέντρα του Αμαζονίου μαζί με τον καφέ. Όταν το φυτό του καφέ πεθάνει, τα δέντρα παραμένουν ως δάσος, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση του Αμαζονίου», εξηγεί.

Αν και οι μικρές αυτές εταιρείες δεν μπορούν από μόνες τους να θρέψουν εκατομμύρια ανθρώπους, ο ρόλος της βιο-οικονομίας θεωρείται κεντρικός για την παγκόσμια μετάβαση. «Πρέπει να απομακρυνθούμε από έναν κόσμο εξαρτημένο από τα ορυκτά καύσιμα, είναι ξεκάθαρο», δηλώνει η Ana Yang του Chatham House, τονίζοντας ότι «αν δεν έχουμε βιο-βασισμένες λύσεις, δεν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε».

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η βιο-οικονομία δεν είναι «μαγική σφαίρα». Η αύξηση της παραγωγής, ιδίως για βιοκαύσιμα – για τα οποία η Βραζιλία έχει υποσχεθεί τετραπλάσια χρήση έως το 2035 – ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε νέες αποψιλώσεις και μη βιώσιμη εκμετάλλευση, αν δεν συνοδευτεί από ισχυρή ρύθμιση.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης