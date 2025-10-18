Αμύγδαλο: Απίστευτες οι θρεπτικές ιδιότητές του - Γιατί είναι το νέο «superfood» της κουζίνας

Τραγανά, ντελικάτα και απίστευτα ευέλικτα, τα αμύγδαλα αποτελούν εδώ και αιώνες αναπόσπαστο κομμάτι της κουζίνας, τόσο σε γλυκές όσο και σε αλμυρές συνταγές. Τα συναντάμε σε παραδοσιακές σάλτσες, σε κρύες σούπες, σε γεμίσεις και, φυσικά, σε κλασικά γλυκά όπως ο μπακλαβάς, η αμυγδαλόπιτα ή η tarta de Santiago. Ωστόσο, πέρα από τη γεύση και την υφή τους, τα αμύγδαλα κρύβουν ένα διατροφικό προφίλ τόσο ισχυρό που απαιτούν μια καθημερινή θέση στη δίαιτά μας.

Είναι γεγονός ότι λίγα πράγματα είναι τόσο πλήρη όσο μια χούφτα αμύγδαλα: περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες από τα φιστίκια, περισσότερο κάλιο από τη μπανάνα και μια πλούσια δόση απαραίτητων βιταμινών και μετάλλων. Η ντελικάτη, ελαφρώς γλυκιά γεύση τους τα καθιστά ιδανικά για αυτοσχέδια υγιεινά σνακ, εμπλουτισμό σαλατών, δίνοντας υφή σε κρέμες ή αντικαθιστώντας το αλεύρι σε γλυκά χωρίς γλουτένη.

Περισσότερες ίνες από το φιστίκι, διπλάσιο κάλιο από τη μπανάνα

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη των αμυγδάλων είναι η εντυπωσιακή περιεκτικότητά τους σε διαιτητικές ίνες, ξεπερνώντας δημοφιλείς ξηρούς καρπούς όπως τα φιστίκια ή τα καρύδια. Αυτές οι ίνες όχι μόνο βελτιώνουν την πέψη και την εντερική λειτουργία, αλλά συμβάλλουν στη ρύθμιση της χοληστερόλης, στον έλεγχο της όρεξης και στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη έκπληξη είναι η υψηλή τους συγκέντρωση σε κάλιο. Ενώ 100 γραμμάρια μπανάνας –ένα από τα φρούτα που συνδέονται περισσότερο με αυτό το μέταλλο– περιέχουν περίπου 350 mg καλίου, τα αμύγδαλα προσφέρουν πάνω από το διπλάσιο. Το κάλιο είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία των μυών, του νευρικού συστήματος και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, καθιστώντας τα ένα πραγματικό διατροφικό κόσμημα.

Ευέλικτος σύμμαχος στη μαγειρική

Πέρα από τη διατροφική τους αξία, τα αμύγδαλα έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην κουζίνα: προσαρμόζονται σε κάθε είδους συνταγή. Μπορούν να καταναλωθούν ωμά, ψημένα, ως κρέμα, ψιλοκομμένα, ως βάση για υγιεινά αρτοσκευάσματα ή ακόμη και ως φυτικό ρόφημα (γάλα αμυγδάλου). Χρησιμοποιούνται σε διεθνή πιάτα, όπως το κοτόπουλο με σάλτσα αμυγδάλου, αλλά και σε χορτοφαγικές παρασκευές, προσθέτοντας υφή και γεύση.

Χάρη στο διατροφικό τους προφίλ, αποτελούν εξαιρετικό συμπλήρωμα σε vegan και vegetarian δίαιτες, καθώς παρέχουν πλήρεις φυτικές πρωτεΐνες και υγιή λίπη.

Σημαντικό: Τα αμύγδαλα είναι πλούσια σε ενέργεια, επομένως πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο. Η ιδανική μερίδα κυμαίνεται στα 20-25 γραμμάρια ημερησίως, δηλαδή περίπου μια χούφτα ή 20 αμύγδαλα. Αν ψάχνετε εναλλακτικές λύσεις αντί των γαλακτοκομικών ή του σιταριού, η αμυγδαλόσκονη ή το γάλα αμυγδάλου αποτελούν εύκολες και νόστιμες επιλογές.

*Με πληροφορίες από abc

