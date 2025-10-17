Χοληστερόλη: Πέντε τροφές που μειώνουν την LDL σε 3 μήνες

Η υψηλή χοληστερόλη αποτελεί «σιωπηλό εχθρό» της υγείας, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη και εγκεφαλικό. Ενώ η φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη, η φύση προσφέρει ισχυρά «όπλα».

Πέντε τροφές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της «κακής» χοληστερόλης (LDL) σε λιγότερο από τρεις μήνες. Επισημαίνεται ότι οι παρακάτω τροφές λειτουργούν υποστηρικτικά στην κλασική ιατρική θεραπεία και δεν αποτελούν υποκατάστατο των φαρμάκων.

Βρώμη: Η δύναμη των φυτικών ινών

Η βρώμη είναι εξαιρετική επιλογή λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε φυτικές ίνες. Η κατανάλωση 5 έως 10 γραμμαρίων φυτικών ινών ημερησίως οδηγεί σε σημαντική μείωση της «κακής» χοληστερόλης.

Μια μόνο μερίδα βρώμης μπορεί να προσφέρει 3 έως 4 γραμμάρια ινών. Για βελτίωση της γεύσης και επιπλέον ίνες, συνδυάστε τη με φρούτα όπως μπανάνες ή μούρα.

Λιπαρά ψάρια και ωμέγα-3 λιπαρά Οξέα

Δεν είναι όλα τα λιπαρά κακά! Τα «καλά» λιπαρά βρίσκονται σε ψάρια όπως ο σολομός, το σκουμπρί, ο τόνος και η πέστροφα. Η κατανάλωσή τους 2 με 3 φορές την εβδομάδα ενισχύει την καρδιακή υγεία.

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα βοηθούν στη μείωση των τριγλυκεριδίων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την «καλή» χοληστερόλη (HDL) και μειώνουν την αρτηριακή πίεση. Για τους χορτοφάγους, εναλλακτικές πηγές είναι τα καρύδια, ο λιναρόσπορος και το κραμβέλαιο.

Ξηροί καρποί

Μια μικρή χούφτα αμύγδαλα και καρύδια ημερησίως μπορεί να μειώσει τα επίπεδα LDL χοληστερόλης. Ο συνδυασμός υγιεινών λιπαρών, ινών και φυτικών στερολών στους ξηρούς καρπούς λειτουργεί συνεργατικά.

Έρευνες δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση περίπου 60 γραμμαρίων ξηρών καρπών οδηγεί σε μείωση 5% της LDL. Χρησιμοποιήστε τους ως σνακ ή προσθέστε τους σε σαλάτες και δημητριακά, με μέτρο λόγω των θερμίδων

Προϊόντα σόγιας

Η σόγια βρίσκεται σε αφθονία σε τρόφιμα όπως το τόφου, το γάλα σόγιας κ.α. Πλούσια σε πρωτεΐνη, αυτά τα τρόφιμα συμβάλλουν στη μείωση της LDL χοληστερόλης.

Τα οφέλη της σόγιας αποδίδονται κυρίως στις φυτοοιστρογόνες ουσίες, οι οποίες φαίνεται να βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται τη χοληστερόλη. Η αντικατάσταση του κρέατος ή των γαλακτοκομικών με σόγια μπορεί να προσφέρει ορατά αποτελέσματα σε λίγους μήνες.

Φυτικές στερόλες και στανόλες

Οι φυτικές στερόλες και στανόλες παράγονται φυσικά από το σώμα και υπάρχουν σε μικρές ποσότητες σε διάφορα φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Αυτές οι ουσίες δρουν στο έντερο, εμποδίζοντας την απορρόφηση της χοληστερόλης.

Η καθημερινή κατανάλωση 2 γραμμαρίων φυτικών στερολών ή στανολών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση έως και 10% των επιπέδων LDL χοληστερόλης.

Να σημειωθεί πως η ενσωμάτωση αυτών των 5 τροφών σε μια συνολικά υγιεινή διατροφή μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στη μάχη κατά της υψηλής χοληστερόλης. Πάντα σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό σας.

*Με πληροφορίες από timesofindia

Διαβάστε επίσης