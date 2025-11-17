Πανικός σε πτήση της United Airlines – Αναγκαστική προσγείωση έπειτα από απειλή για βόμβα σε βαλίτσα

Η πτήση 380 της United Airlines από το Ντάλας προς το Σικάγο προσγειώθηκε στο Σεντ Λούις το πρωί της Κυριακής (16/11) λόγω πιθανής ανησυχίας για την ασφάλεια, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, που μίλησε στη New York Post.

Το αεροπλάνο εξετράπη προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάμπερτ του Σεντ Λούις, αφού ένας άνδρας υποστήριξε ότι υπήρχε βόμβα σε αποσκευή της συζύγου του, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα St. Louis Post – Dispatch.

Ο άνδρας συνελήφθη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του, ούτε έχουν αποσαφηνιστεί οι κατηγορίες τις οποίες τον βαρύνουν.

Οι 119 επιβάτες εκκένωσαν αμέσως το αεροσκάφος και περίμεναν στον χώρο του τερματικού μετά την προσγείωση, όπως επεσήμανε η διευθύντρια του αεροδρομίου, Ρόντα Χαμ – Νίμπρουεγκε.

Ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών και αντιμετώπισης εμπρησμών εστάλησαν στο Boeing 737–700 και εξακολουθούσαν να το ερευνούν περισσότερες από δύο ώρες μετά την προσγείωση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν επιτυχώς έρευνα και εκκαθάριση του αεροσκάφους, σύμφωνα με τη United Airlines. Η πτήση αναχώρησε από το Σεντ Λούις το απόγευμα και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Σικάγο.