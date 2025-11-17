Στις ΗΠΑ ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας: Άμυνα, ΑΙ και πυρηνικά στην ατζέντα

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας επισκέπτεται αύριο (18/11) τις ΗΠΑ για συζητήσεις σχετικά με την άμυνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά

Στις ΗΠΑ ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας: Άμυνα, ΑΙ και πυρηνικά στην ατζέντα

O Tραμπ με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Η επίσκεψη του de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας στον Λευκό Οίκο την Τρίτη (18/11) για συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει στην εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα του πετρελαίου και της ασφάλειας, ενώ παράλληλα επεκτείνει τους δεσμούς τους στο εμπόριο, την τεχνολογία και ενδεχομένως την πυρηνική ενέργεια.

Θα είναι το πρώτο ταξίδι του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Σαουδάραβα επικριτή Τζαμάλ Κασόγκι το 2018 από Σαουδάραβες πράκτορες στην Κωνσταντινούπολη, η οποία προκάλεσε παγκόσμια αναταραχή. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο μπιν Σαλμάν ενέκρινε τη σύλληψη ή τη δολοφονία του Κασόγκι, γνωστού επικριτή του.

Ο πρίγκιπας διάδοχος αρνήθηκε ότι διέταξε την επιχείρηση, αλλά αναγνώρισε την ευθύνη ως de facto ηγέτης του βασιλείου. Πάνω από επτά χρόνια αργότερα, η μεγαλύτερη οικονομία και ο κορυφαίος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο θέλουν να προχωρήσουν. Ο Τραμπ επιδιώκει να αξιοποιήσει μια δέσμευση 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επενδύσεις στη Σαουδική Αραβία που δόθηκε κατά την επίσκεψή του στο βασίλειο τον Μάιο.

Απέφυγε να αναφέρει ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού και αναμένεται να το κάνει ξανά. Ο Σαουδάραβας ηγέτης επιδιώκει εγγυήσεις ασφαλείας εν μέσω περιφερειακής αναταραχής, καθώς και πρόσβαση σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και πρόοδο προς μια συμφωνία για ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα. «Έχει γυρίσει σελίδα» μετα τη δολοφονία του Κασόγκι, δήλωσε ο Αζίζ Αλγκασιάν, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Naif Arab για τις Επιστήμες Ασφάλειας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία έχουν από καιρό μια συμφωνία στην οποία το βασίλειο πωλεί πετρέλαιο σε ευνοϊκές τιμές και οι ΗΠΑ παρέχουν ασφάλεια σε αντάλλαγμα. Αυτή η εξίσωση κλονίστηκε από την αποτυχία της Ουάσιγκτον να ενεργήσει όταν το Ιράν χτύπησε εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας το 2019. Οι ανησυχίες επανεμφανίστηκαν τον Σεπτέμβριο, όταν το Ισραήλ χτύπησε τη Ντόχα του Κατάρ, λέγοντας ότι στόχευσε μέλη της Χαμάς.

Στη συνέχεια ο Τραμπ υπέγραψε αμυντική συμφωνία με το Κατάρ. Πολλοί αναλυτές και αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι Σαουδάραβες μπορεί να κερδίσουν κάτι αντίστοιχο. Η Σαουδική Αραβία έχει επιδιώξει μια συμφωνία που θα επικυρωθεί από το Κογκρέσο, αλλά η Ουάσιγκτον έχει θέσει ως προϋπόθεση την ομαλοποίηση των σχέσεων του Ριάντ με το Ισραήλ.

Το Ριάντ επιδιώκει επίσης συμφωνίες για την πυρηνική ενέργεια και την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του Vision 2030, με στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας του και τον ανταγωνισμό με τους περιφερειακούς αντιπάλους. Η πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ υπολογιστών είναι ζωτικής σημασίας για τις φιλοδοξίες της Σαουδικής Αραβίας να γίνει παγκόσμιος κόμβος τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά μετά την εξασφάλιση μιας σημαντικής συμφωνίας με τα ΗΑΕ για κέντρο δεδομένων στις ΗΠΑ που παρέχει τέτοια τσιπ.

Ο πρίγκιπας διάδοχος επιθυμεί επίσης μια συμφωνία των ΗΠΑ για ένα σαουδαραβικό πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα, επιτρέποντας την πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία και ενισχύοντας τη θέση της Σαουδικής Αραβίας σε σχέση με τα ΗΑΕ και το Ιράν. Ωστόσο, οι συνομιλίες ήταν δύσκολες, καθώς η Ουάσινγκτον επιμένει ότι το βασίλειο θα πρέπει να παραιτηθεί από τον εμπλουτισμό ουρανίου και την επανεπεξεργασία καυσίμων.

