Καμερουνέζος ποδοσφαιριστής έκρυβε την ερωμένη του αλλά συνελήφθη επ' αυτοφώρω από τη σύντροφό του

Σάλο έχει προκαλέσει στα social media της Ρωσίας, ένα βίντεο το οποίο δείχνει τον Καμερουνέζο ποδοσφαιριστή Μουμί Νγκαμαλέ να «πιάνεται στα πράσα» από την κοπέλα του να κρύβει μια κοπέλα στην ντουλάπα του.

Ο 31χρονος εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται εδώ και 2,5 χρόνια με την Ντιναμό Μόσχας, ήταν από καιρό ζευγάρι με τη Ρωσίδα influencer Νίκι Σίι, η οποία έχει 1,2 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram. Η σχέση τους όμως είχε «άδοξο» τέλος, όταν η Νίκι Σίι ανακάλυψε ότι ο Νγκαμαλέ την απατά.

Όλα συνέβησαν όταν η influencer είχε υποψίες ότι ο 31χρονος είχε μια άλλη γυναίκα στο διαμέρισμά του και αποφάσισε να το αποδείξει, καλώντας... την αστυνομία, καταγράφοντας τη στιγμή σε βίντεο.

Φτάνοντας έξω από την πόρτα του Νγκαμαλέ, η Σίι προσπάθησε να μπει μέσα στο διαμέρισμα και ο 31χρονος της απαγόρευσε την είσοδο, λέγοντας της ότι μέσα στο σπίτι είναι ο θείος του και κοιμάται.

Η influencer φάνηκε να μην πείστηκε αφού δύο συνεργάτες της κράτησαν τον ποδοσφαιριστή και εκείνη εισήλθε στο διαμέρισμα όπου και ανακάλυψε μια κοπέλα κρυμμένη στην ντουλάπα.

«Είναι ένας βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος, απορροφημένος στα δικά του προβλήματα και χωρίς ενσυναίσθηση. Ούτε έδειξε μεταμέλεια, ούτε ζήτησε συγγνώμη και έμοιαζε απολύτως ψύχραιμος» δήλωσε η η Σίι σε ρωσικά ΜΜΕ. Ο 31χρονος από την πλευρά του αρνήθηκε να κάνει κάποιο δημόσιο σχόλιο, σε αντίθεση με την γυναίκα που βρέθηκε κρυμμένη στην ντουλάπα.

«Βρισκόμουν όντως στο διαμέρισμα του Μουμί, αλλά η σχέση μου με τον ποδοσφαιριστή είναι αποκλειστικά φιλική και χωρίς καμία συναισθηματική ή ερωτική διάσταση» είπε η γυναίκα.