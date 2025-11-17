Γερμανία: Ένα στα επτά παιδιά κινδύνευε το 2024 από φτώχεια

Συνολικά, το 15,25% των ατόμων κάτω των 18 ετών θεωρείται ότι κινδύνευε το 2024 από φτώχεια, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 2,2 εκατομμύρια ανηλίκους

Newsbomb

Γερμανία: Ένα στα επτά παιδιά κινδύνευε το 2024 από φτώχεια
Freepik
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα στα επτά παιδιά στην Γερμανία αντιμετώπιζε το 2024 κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Η κατάσταση μάλιστα έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αν και παραμένει καλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Συνολικά, το 15,25% των ατόμων κάτω των 18 ετών θεωρείται ότι κινδύνευε το 2024 από φτώχεια, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 2,2 εκατομμύρια ανηλίκους. Έναν χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 14%.

Η Γερμανία πάντως βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 19,35%, επισημαίνεται. Σύμφωνα με τον στατιστικό ορισμό, ένα άτομο θεωρείται ότι κινδυνεύει από φτώχεια, εάν διαθέτει λιγότερο από το 60% του «μέσου ισοδύναμου καθαρού εισοδήματος», ενώ λαμβάνονται υπ' όψιν και παράγοντες όπως το μέγεθος του νοικοκυριού.

Για το 2024 αυτό το όριο ήταν στα 1.381 ευρώ (καθαρά) μηνιαίως, ενώ για μια μονογονεϊκή οικογένεια με παιδί κάτω των 14 ετών προσδιορίζεται στα 1.795 ευρώ και για μια οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών στα 2.900 ευρώ.

Ως ισχυρότερους παράγοντες κινδύνου οι ερευνητές της Στατιστικής Υπηρεσίας αναφέρουν το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης των γονέων και το μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Συγκεκριμένα, εάν οι γονείς έχουν απολυτήριο κατώτερου γυμνασίου χωρίς επαγγελματική κατάρτιση, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τα παιδιά τους φθάνει το 41,8%, ενώ εάν οι ίδιοι οι ανήλικοι ή οι γονείς τους ήρθαν στην Γερμανία ως μετανάστες, έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας σε σχέση με τους συνομηλίκους τους χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Οι συνέπειες της φτώχειας είναι επίσης εμφανείς στις ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Στην Γερμανία, αυτό ισχύει για το 11,3% των ατόμων κάτω των 16 ετών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 13,6%. Πιο συγκεκριμένα, στην Γερμανία το 19% των ατόμων κάτω των 16 ετών ζούσαν πέρυσι σε νοικοκυριό που δεν μπορούσε να αντικαταστήσει τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα έπιπλά του, ενώ για το 12% των παιδιών ήταν οικονομικά αδύνατες οι διακοπές έστω και μίας εβδομάδας τον χρόνο.

Το 5% έπρεπε να εγκαταλείψει δραστηριότητες αναψυχής, όπως η συμμετοχή σε έναν αθλητικό σύλλογο ή μια επίσκεψη στον κινηματογράφο και το 3% δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια.

Έρευνα της Unicef

Σε ανάλογη έρευνα της UNICEF αναδεικνύεται ότι περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά στην Γερμανία μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας, στερούμενα θρεπτική διατροφή, δραστηριότητες αναψυχής και επαρκή ρουχισμό.

Οι ανισότητες επεκτείνονται και στις ακαδημαϊκές επιπτώσεις των παιδιών σε συνθήκες φτώχειας, με το ¼ από αυτά να μην μπορούν να διαβάσουν σωστά. Σύμφωνα με την έρευνα, το 44% των παιδιών που πλήττονται από φτώχεια στην Γερμανία ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες, ενώ υπάρχουν και 130.000 παιδιά άστεγα.

«Γίνονται πολύ λίγα για τα παιδιά. Όποιος κάνει πολύ λίγα για τα παιδιά, θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της Γερμανίας. Αυτά τα παιδιά αργότερα θα λείπουν ως ειδικευμένοι εργαζόμενοι και ως αυτόνομοι πολίτες της χώρας», δήλωσε ο πρόεδρος της UNICEF Γκέοργκ Βάλντερζε και ζήτησε στοχευμένες επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εκκίνησης και των προοπτικών των παιδιών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράνια Θρασκιά: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα με επικεφαλής τον Ανδρουλάκη»

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη δουλειά που πληρώνει καλά: Πάνω από 130.000 το χρόνο και 250 μέρες άδεια

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

15:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τεράστια συμφωνία για την οικογένεια Νεϊμάρ: Εξαγόρασε το brand του Πελέ!

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανοίγει κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΠτΔ για το μετεκλογικό «πολιτικό αδιέξοδο»

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στη Δράμα: Εντοπίστηκε αποκεφαλισμένη αρκούδα στο Λιβαδερό

15:19ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Στο επίκεντρο των ερευνών για παράνομο στοιχηματισμό οι Λέικερς

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ένοπλοι επιτέθηκαν σε οικοτροφείο και απήγαγαν 25 μαθήτριες - Νεκρός ο υποδιευθυντής

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε εξαέρωση, ούτε κλείσιμο των καλοριφέρ: Το εργαλείο που όλοι έχουμε σπίτι και βελτιώνει τη θέρμανση

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Ξεκίνησε η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

14:55LIFESTYLE

«Επικίνδυνη αποστολή» το Όσκαρ για τον Τομ Κρουζ; Κι όμως το πήρε έπειτα από 4 υποψηφιότητες

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Yπουργός Άμυνας Γερμανίας: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

14:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μέχρι να σβήσουν τ' άστρα»: Η παράσταση του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου για τις οικογενειακές σχέσεις

14:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ηρώ Σαΐα: «Ρεμπέτισσες – Φωνές που δε λύγισαν» - Θέατρο Άλσος ΔΕΗ - Νέα ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου!

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ένα στα επτά παιδιά κινδύνευε το 2024 από φτώχεια

14:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Μια ζωή πίστευα θα γίνω ποδοσφαιριστής – Μέρος του DNA μου η ΑΕΚ»

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία κατά Μυλωνάκη στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

14:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επική ατάκα Χάαλαντ για Ιταλό αμυντικό που του έπιανε τον κ@@@ - «Τώρα θα δεις και έβαλα δύο γκολ»

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Έρευνα της Αστυνομίας σε επιχειρήσεις 32χρονου στην Αθήνα

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Έντεκα προσαγωγές στην Αθήνα πριν από τη μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Φοβάμαι τη μαμά» - Τα λόγια του 9χρονου πριν δολοφονηθεί από τη μητέρα του

11:11ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος συναγερμός: Πέρασε στον άνθρωπο ο Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Yπουργός Άμυνας Γερμανίας: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Ξεκίνησε η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Έρευνα της Αστυνομίας σε επιχειρήσεις 32χρονου στην Αθήνα

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα influencer ξετρύπωσε την ερωμένη του Καμερουνέζου ποδοσφαιριστή συντρόφου της που κρυβόταν σε ντουλάπα - Δείτε το βίντεο με τις 2,4 εκατ. προβολές

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη δουλειά που πληρώνει καλά: Πάνω από 130.000 το χρόνο και 250 μέρες άδεια

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Έντεκα προσαγωγές στην Αθήνα πριν από τη μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

10:35ΕΛΛΑΔΑ

«Μας περικύκλωσαν σαν να ήμασταν εγκληματίες, ήταν μια κακή στιγμή»: Η Ράνια Καρατζαφέρη ήταν η δημοσιογράφος που συνελήφθη στην Αττική Οδό

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Το πραγματικό ποσό που έχασε το μοιραίο βράδυ

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 80χρονος που ανατίναξε το σπίτι του γιου του

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία θέλει να αγοράσει 100 μαχητικά αεροσκάφη Rafale από τη Γαλλία - «Μια μεγάλη μέρα», λέει ο Μακρόν

14:55LIFESTYLE

«Επικίνδυνη αποστολή» το Όσκαρ για τον Τομ Κρουζ; Κι όμως το πήρε έπειτα από 4 υποψηφιότητες

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε εξαέρωση, ούτε κλείσιμο των καλοριφέρ: Το εργαλείο που όλοι έχουμε σπίτι και βελτιώνει τη θέρμανση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ