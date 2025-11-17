Δορυφόροι καταγράφουν κύματα ρεκόρ 20 μέτρων στη μεγα-θύελλα του Ειρηνικού

Η νέα μελέτη αμφισβητεί προηγούμενες για την κατανομή της ενέργειας των κυμάτων, της συμπεριφοράς τους, αλλά και των συνεπειών τους

Μια καταιγίδα που ξέσπασε στον Ειρηνικό το 2024 εξαπέλυσε πρωτοφανή κολοσσιαία κύματα, που ήταν ορατά από το διάστημα.

Επίσης κατά τη διάρκεια πρόσφατων καταιγίδων, οι δορυφόροι κατέγραψαν ωκεάνια κύματα ύψους κατά μέσο όρο σχεδόν 20 μέτρων με τα δορυφορικά δεδομένα να αποκαλύπτουν ότι τα κύματα των ωκεανών λειτουργούν ως «αγγελιοφόροι» καταιγίδων: παρόλο που μια καταιγίδα μπορεί να μην φτάσει ποτέ στην ξηρά, η διόγκωσή της μπορεί να ταξιδέψει τεράστιες αποστάσεις και να φέρει καταστροφική ενέργεια σε μακρινές ακτές.

Χρησιμοποιώντας δορυφορική τεχνολογία αιχμής, επιστήμονες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) μπόρεσαν να μετρήσουν αυτά τα τεράστια κύματα. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό PNAS, προσφέρουν νέες γνώσεις για το πώς η ωκεάνια ενέργεια ταξιδεύει σε τεράστιες αποστάσεις.

Η ομάδα ανέλυσε δεδομένα από το SWOT που συλλέχθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 2024 κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της καταιγίδας Eddie, της μεγαλύτερης καταιγίδας όσον αφορά στο μέσο ύψος κύματος την τελευταία δεκαετία – και δημιούργησε ένα νέο ρεκόρ ύψους κύματος σχεδόν 20 μέτρων στον ανοιχτό ωκεανό.

Πέρα από τη μέτρηση του ύψους του κύματος, η ομάδα μπόρεσε να παρακολουθήσει το κύμα της καταιγίδας που εκτείνεται σε 24.000 χιλιόμετρα ωκεανού, από τον Βόρειο Ειρηνικό μέσω του περάσματος Drake μέχρι τον τροπικό Ατλαντικό, μεταξύ 21 Δεκεμβρίου 2024 και 6 Ιανουαρίου 2025.

Τα ευρήματα υπογράμμισαν ότι τα κύματα της καταιγίδας δεν ήταν μόνο τα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί ποτέ από διαστημικά όργανα, αλλά ταξίδεψαν επίσης εξαιρετικές αποστάσεις σε όλο τον κόσμο.

Για πολλούς, αυτά τα ευρήματα είναι μια σημαντική ανακάλυψη στην κατανόηση της συμπεριφοράς των ακραίων κυμάτων και των πιθανών συνεπειών τους για τις παράκτιες περιοχές.

Η μελέτη που διεξήχθη από τον Fabrice Ardhuin, επιστήμονα στο Εργαστήριο Φυσικής και Χωρικής Ωκεανογραφίας στη Γαλλία υπογραμμίζει την κλίμακα αυτών των κυμάτων, τα οποία ήταν πολύ μεγαλύτερα από ό,τι είχαν προβλέψει τα προηγούμενα μοντέλα.

Ο ισχυρός αντίκτυπος της καταιγίδας έγινε αισθητός παγκοσμίως, με τα κύματα της να φτάνουν πολύ πέρα από τον Ειρηνικό, επηρεάζοντας διάφορες παράκτιες περιοχές και συμβάλλοντας ακόμη και στα θρυλικά γεγονότα σέρφινγκ στον κόλπο Waimea και στους Mavericks της Καλιφόρνια.

Για χρόνια, οι επιστήμονες έχουν καταλάβει ότι τα κύματα των ωκεανών μεταφέρουν ενέργεια, αλλά τα νέα ευρήματα από τον δορυφόρο SWOT αμφισβητούν προηγούμενες υποθέσεις σχετικά με το πόση ενέργεια εμπλέκεται. Η μελέτη, διόρθωσε προηγούμενα μοντέλα που υποτιμούσαν το ενεργειακό περιεχόμενο των ακραίων κυμάτων καταιγίδας. Προηγουμένως, πιστευόταν ότι η ενέργεια κατανέμεται στα μεγαλύτερα μήκη κύματος, αλλά τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η ενέργεια συγκεντρώνεται στα κυρίαρχα κύματα καταιγίδας, καθιστώντας τα πιο καταστροφικά.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κατανέμεται η ενέργεια στα κύματα καταιγίδας θα βοηθήσει στη βελτίωση των προβλέψεων της συμπεριφοράς των κυμάτων, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον παράκτιο σχεδιασμό και την ετοιμότητα για καταιγίδες.

Καθώς η κλιματική αλλαγή δυνητικά εντείνει τη δραστηριότητα των καταιγίδων, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να έχουμε ακριβή δεδομένα για τη συμπεριφορά των κυμάτων για την προστασία των ευάλωτων παράκτιων περιοχών.

