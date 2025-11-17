Στις λάσπες βούλιαξαν ιταλικά τουριστικά θέρετρα από πλημμύρες - Δύο αγνοούμενοι από κατολίσθηση

Πνίγηκαν στις λάσπες και στα νερά τουριστικές περιοχές της Ιταλίας, ενώ από μία κατολίσθηση πάνω σε σπίτι υπάρχουν δύο αγνοούμενοι.

Συνεργεία διάσωσης έχουν σπεύσει στις πληγείσες περιοχές, ενώ για συνολικά 6, συμπεριλαμβανομένης της Τοσκάνης, έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα μετά από καταρρακτώδεις βροχές που μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια και πλημμύρισαν ολόκληρες κοινότητες.

⛈️Nella notte allagamenti a San Vito al Torre (UD) a causa delle precipitazioni che hanno colpito l'Udinese. Video di Fiore per "Segnalazioni Meteo PMG".



Tra Udine e Gorizia caduti localmente in 24 ore anche 250 mm di pioggia. A Cormons 262 mm di pioggia. pic.twitter.com/pAstN3CQC9 — Italia 24H Live ? – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) November 17, 2025

Δύο άνθρωποι αναφέρθηκαν ως αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση σε σπίτι στην πόλη Μπραζάνο στο Κόρμονς, ενώ ένα άτομο ανασύρθηκε ζωντανό με σπασμένο πόδι.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν επίσης προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση σε άλλα μέρη στη βορειοανατολική περιοχή της Ιταλίας.

Η Εμίλια Ρομάνια, η Λιγουρία, η Λομβαρδία, η Τοσκάνη και η Ούμπρια βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού μετά από μια νύχτα βιβλικών βροχοπτώσεων.

Τα σχολεία στο Κόρμονς έκλεισαν και περίπου 300 κάτοικοι στο Βέρσα αναγκάστηκαν να εκκενώσουν μετά την πλημμύρα του ποταμού Τόρε.

Aerial view of the flooding in Versa, Province of Gorizia in northeast Italy today ?pic.twitter.com/zyatmIwNS4 — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 17, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί ντόπιοι χρειάστηκε να σκαρφαλώσουν στις στέγες των σπιτιών τους ή από τα παράθυρα για να ξεφύγουν από τα ορμητικά νερά.

Δεκάδες προσωπικό έκτακτης ανάγκης έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει στην επιχείρηση διάσωσης – με πολλούς να σαρώνουν την περιοχή με ελικόπτερα και μικρά σκάφη.

Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν ντόπιους να περπατούν μέσα σε νερό μέχρι τα γόνατα καθώς οι δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια με γρήγορη ροή.

Ολόκληρες κοινότητες φαίνονται βυθισμένες σε καφέ, θολά νερά με πολλά σπίτια και υποδομές κατεστραμμένα.