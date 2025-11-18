Στον Λευκό Οίκο ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο - Στο επίκεντρο τα F-35

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του πρίγκιπα στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι το 2018.

Τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, καθώς και τον παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο, πρόκειται να υποδεχθεί την Τρίτη (18/11) ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας πρόκειται να βρεθούν συμφωνίες για την οικονομία και την άμυνα.

Πριν από την επίσκεψη, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν μαχητικά αεροσκάφη F-35 στη Σαουδική Αραβία, λέγοντας: «Είναι σπουδαίοι σύμμαχοι».

Είναι το πρώτο ταξίδι του de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας στις ΗΠΑ από τότε που ο δημοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγκι δολοφονήθηκε και διαμελίστηκε στα χέρια Σαουδαράβων πρακτόρων το 2018, σύμφωνα με το BBC.

Μια εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ανέφερε ότι ο πρίγκιπας ενέκρινε την επιχείρηση που οδήγησε στη δολοφονία, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να πιέσει τον πρίγκιπα να ομαλοποιήσει πλήρως τις σχέσεις του βασιλείου των Σαούντ με το Ισραήλ, καθώς επιδιώκει μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

Στον Λευκό οίκο και ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αρχηγός της σαουδικής ποδοσφαιρικής ομάδας Al-Nassr, θα βρίσκεται σήμερα στο Λευκό Οίκο για την επίσκεψη του σαουδάραβα πρίγκιπα, όπως επιβεβαίωσε ένας αξιωματούχος.

Ωστόσο, δεν έγινε γνωστό αν ο Ρονάλντο θα βρεθεί στην επίσημη κατοικία του Αμερικανού προέδρου ως επίσημο μέλος της αντιπροσωπείας.

Ο Ρονάλντο είναι ένας από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές στον κόσμο και έχει γίνει το πρόσωπο της Saudi Pro League, της κορυφαίας ποδοσφαιρικής λίγκας της Σαουδικής Αραβίας.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό το καλοκαίρι του 2026.

