9 «ηγέτες» που καταδικάστηκαν σε θάνατο - Από τον Μουσολίνι μέχρι τον Σαντάμ και τον Τσαουσέσκου
Η θανατική καταδίκη της Σεΐχ Χασίνα δεν είναι η μοναδική στη σύγχρονη ιστορία, όπου αρχηγός κράτους καταδικάζεται στην εσχάτη των ποινών
Ηγέτες που κάποτε κρατούσαν την τύχη των λαών τους στα χέρια τους, είδαν να ανατρέπονται και να καταδικάζονται σε θάνατο.
Με αφορμή την πρόσφατη θανατική καταδίκη, της μοναδικής ίσως γυναίκας επικεφαλής κράτους της Σεΐχ Χασίνα της πρώην πρωθυπουργού του Μπαγκαλντές, εδώ είναι άλλες 9 περιπτώσεις αρχηγών κρατών που καταδικάστηκαν στην εσχάτη των ποινών.
Αν και σε κάποιες περιπτώσεις οι ποινές μετατράπηκαν ή ανατράπηκαν, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνάντησαν το πεπρωμένο τους.
1. Cell Bayar – Πρόεδρος και πρωθυπουργός της Τουρκίας
Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1960 στην Τουρκία, ο Σελ Μπαγιάρ καταδικάστηκε σε θάνατο. Η κατηγορία του αφορούσε υποτιθέμενες παραβιάσεις του Συντάγματος. Αργότερα, η ποινή του μετατράπηκε και αφέθηκε ελεύθερος το 1964 λόγω ηλικίας και υγείας. Ο Μπαγιάρ παραμένει μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές προσωπικότητες της Τουρκίας.
2. Ζουλφικάρ Αλί Μπούτο – Πρόεδρος και πρωθυπουργός του Πακιστάν
Ο Ζουλφικάρ Αλί Μπούτο απομακρύνθηκε από την εξουσία με στρατιωτικό πραξικόπημα υπό την ηγεσία του στρατηγού Ζία-ουλ-Χακ. Καταδικάστηκε σε μια αμφιλεγόμενη δίκη που αφορούσε μια υπόθεση πολιτικής δολοφονίας. Ο Μπούτο εκτελέστηκε με απαγχονισμό στις 4 Απριλίου 1979. Η εκτέλεσή του εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό σημείο πολιτικής διαίρεσης στο Πακιστάν.
3. Αντνάν Μεντέρες - Πρωθυπουργός της Τουρκίας τη δεκαετία 1950-1960
Ο Μεντέρες ανατράπηκε στο πραξικόπημα του 1960 με την κατηγορία της παραβίασης του συντάγματος και της κατάχρησης πολιτικής εξουσίας. Εκτελέστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1961. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην πολιτική ιστορία της Τουρκίας.
4. Μπενίτο Μουσολίνι – Ο Ιταλός δικτάτορας (1922–1943)
Στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιταλία στράφηκε εναντίον του Μουσολίνι. Συνελήθει από Ιταλούς αντάρτες και εκτελέστηκε στο απόσπασμα στις 28 Απριλίου 1945. Ο θάνατός του συμβόλιζε την κατάρρευση του φασισμού στην Ιταλία.
5. Ίμρε Νάγκι – Ούγγρος πρωθυπουργός
Ο Ούγγρος ηγέτης που ηγήθηκε της χώρας κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 1956 ενάντια στον σοβιετικό έλεγχο. Συνελήφθη μετά την ήττα της εξέγερσης, δικάστηκε κρυφά και εκτελέστηκε στις 16 Ιουνίου 1958. Η Ουγγαρία τον αποκατέστησε αργότερα ως εθνικό ήρωα.
6. Σαντάμ Χουσεΐν – Ηγέτης του Ιράκ (1979–2003)
Όταν οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Σαντάμ Χουσεΐν το 2003, παραπέμφθηκε σε δίκη από ιρακινό δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Κρίθηκε ένοχος και εκτελέστηκε με απαγχονισμό στις 30 Δεκεμβρίου 2006. Η εκτέλεσή του σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής.
7. Χιντέκι Τότζο – Ιάπωνας Πρωθυπουργός (1941–1944)
Ο Τότζο ηγήθηκε της Ιαπωνίας κατά το μεγαλύτερο μέρος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την ήττα της Ιαπωνίας, κατηγορήθηκε για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο για την Άπω Ανατολή και εκτελέστηκε με απαγχονισμό στις 23 Δεκεμβρίου 1948.
8. Περβέζ Μουσάραφ – Πρόεδρος του Πακιστάν (2001–2008)
Ο Μουσάραφ καταδικάστηκε σε θάνατο ερήμην σε μια υπόθεση εσχάτης προδοσίας το 2019. Ωστόσο, η απόφαση ανατράπηκε αργότερα από ανώτερο δικαστήριο. Ο Μουσάραφ πέθανε το 2023.
9. Νικολάε Τσαουσέσκου - Πρόεδρος της Ρουμανίας
Ο Νικολάε Τσαουσέσκου, Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας από το 1974 και για 24 χρόνια, και η σύζυγός του Έλενα, εκτελέστηκαν μετά τη δίκη στις 25 Δεκεμβρίου 1989. Βρέθηκε ένοχος για γενοκτονία 60.000 ανθρώπων