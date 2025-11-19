To trend που γίνεται χαμός στο TikTok και όλοι το κάνουν λάθος: Ασιάτης εξήγησε τι λένε τα λόγια

Άλλο ένα trend που σαρώνει το TikTok, και όπως συχνά συμβαίνει στην Ελλάδα το αγκαλιάσαμε με λίγο παραπάνω ενθουσιασμό, αλλά χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνει πραγματικά.

Με λίγα λόγια: ναι, το κάναμε πάλι λάθος. Θυμίζει λίγο το φαινόμενο με το «κετελαπόνγκο», όπου όλοι τραγουδούσαν - και τραγουδούν ακόμα - χωρίς να έχουν ιδέα τι λένε οι στίχοι.

