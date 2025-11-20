Η NASA βρήκε «σήματα» που θυμίζουν αρχαία ζωή στον Άρη

Τι ανέφερε ο αναπληρωτής διοικητής της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος

Δημήτρης Δρίζος


Η NASA αποκάλυψε πως υπάρχουν ενδείξεις αρχαίας ζωής στην επιφάνεια του Άρη, την ώρα που η παγκόσμια συζήτηση είχε στραφεί στο μυστηριώδες αντικείμενο 3I/ATLAS, το οποίο πολλοί στο διαδίκτυο χαρακτήριζαν ακόμη και «εξωγήινο σκάφος».

Η νέα ανακοίνωση από τα κορυφαία στελέχη της Υπηρεσίας έριξε φως τόσο στις έρευνες για τον Κόκκινο Πλανήτη όσο και στις φήμες που είχαν κατακλύσει τα κοινωνικά δίκτυα.

Μιλώντας σε χιλιάδες θεατές, ο Amit Kshatriya, αναπληρωτής διοικητής της NASA, επιβεβαίωσε ότι τα ρομπότ που εξερευνούν τον Άρη εντόπισαν σήματα που φαίνεται να παραπέμπουν σε κάποια μορφή αρχαίας ζωής. «Αν επιβεβαιωθούν, μιλάμε για μια ανακάλυψη που μπορεί να αλλάξει όσα ξέρουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο Kshatriya έβαλε τέλος στις εικασίες γύρω από το 3I/ATLAS, το οποίο ορισμένοι επιστήμονες –μεταξύ των οποίων και ο διάσημος Αβί Λεμπ του Χάρβαρντ– υποστήριζαν πως παρουσιάζει «ανωμαλίες» που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε εξωγήινη τεχνολογία. «Το 3I/ATLAS είναι κομήτης», τόνισε ο αξιωματούχος της NASA, προσθέτοντας ωστόσο ότι κατανοεί τον ενθουσιασμό του κοινού. «Ο κόσμος διψά για το άγνωστο και δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Το σύμπαν είναι πραγματικά μαγικό.»

Ο Λεμπ, από την πλευρά του, είχε προειδοποιήσει σε άρθρο του πως κάθε διαστρικό αντικείμενο ενδέχεται –θεωρητικά– να κρύβει κινδύνους. Σύμφωνα με τη λεγόμενη «κλίμακα Λεμπ», ένα φυσιολογικό ουράνιο σώμα παίρνει βαθμό 0, ενώ ένας εξωγήινος μηχανισμός που θα αποτελούσε απειλή για την ανθρωπότητα θα βαθμολογούνταν με 10. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ακόμη κάποιο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για μια τέτοια περίπτωση, αλλά εκτιμά πως μια ενδεχόμενη «πρώτη επαφή» θα άλλαζε δραματικά τις προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας.

Το 3I/ATLAS αναμένεται να πλησιάσει περισσότερο τη Γη στις 19 Δεκεμβρίου 2025, σε απόσταση περίπου 269 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Παρότι η NASA διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, οι συζητήσεις γύρω από το αντικείμενο φουντώνουν όσο πλησιάζει η ημερομηνία.

«Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας φέρει… απρόσμενα δώρα για τις γιορτές», κατέληξε ο Λεμπ με νόημα, κρατώντας ζωντανή τη δημόσια συζήτηση για το τι ακριβώς θα μπορούσε να κρύβει ο διαστρικός επισκέπτης.

