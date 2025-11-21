Αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο πουλήθηκε για 54,7 εκατομμύρια δολάρια

Μια αυτοπροσωπογραφία της διάσημης Μεξικανής καλλιτέχνιδας Φρίντα Κάλο του 1940 πουλήθηκε για 54,7 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία έργων τέχνης στη Νέα Υόρκη, θέτοντας νέα κορυφαία τιμή πώλησης για έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας.

Ο πίνακας «El sueño» (Το όνειρο) ή «La Cama» (Το Κρεβάτι), που απεικονίζει την Κάλο να κοιμάται σε ένα κρεβάτι με έναν χαμογελαστό σκελετό από πάνω της, πουλήθηκε χθες βράδυ σε δημοπρασία έργων σουρεαλιστικής τέχνης του οίκου Sotheby's μετά από τέσσερα λεπτά υποβολής προσφορών.

Η τιμή ξεπερνά το ρεκόρ που κατείχε το έργο Jimson Weed/White Flower No. 1 της Georgia O'Keeffe, το οποίο πουλήθηκε στον οίκο Sotheby's για 44,4 εκατομμύρια δολάρια το 2014 . Ο οίκος Sotheby's δεν έχει ακόμη εντοπίσει τον αγοραστή του πίνακα.

Ο πίνακας της Κάλο προβλεπόταν να πωληθεί μεταξύ 40 και 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Η πώληση των 54,7 εκατομμυρίων δολαρίων καταρρίπτει το ρεκόρ για την λατινοαμερικανική τέχνη που είχε καταγράψει προηγουμένως ο πίνακας της Κάλο «Diego y Yo» (Ο Ντιέγκο και εγώ) το 2021, όταν πουλήθηκε για 34,9 εκατομμύρια δολάρια. Ο πίνακας αυτός απεικόνιζε την καλλιτέχνιδα και τον σύζυγό της, τον τοιχογράφο Ντιέγκο Ριβέρα. Οι ειδικοί εικάζουν ότι οι πίνακές της πουλήθηκαν ιδιωτικά σε ακόμη υψηλότερη τιμή.

Η αυτοπροσωπογραφία είναι από τα λίγα έργα της Κάλο που έχουν παραμείνει σε ιδιωτικά χέρια εκτός Μεξικού , όπου το σύνολο των έργων της έχει ανακηρυχθεί καλλιτεχνικό μνημείο. Τα έργα της που βρίσκονται τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές συλλογές εντός του Μεξικού δεν μπορούν να πωληθούν στο εξωτερικό ή να καταστραφούν.

Ο πίνακας προέρχεται από ιδιωτική συλλογή, της οποίας ο ιδιοκτήτης δεν έχει αποκαλυφθεί, και είναι νομικά επιλέξιμος για διεθνή πώληση. Ορισμένοι ιστορικοί τέχνης έχουν επικρίνει την πώληση για πολιτιστικούς λόγους, ενώ άλλοι έχουν εκφράσει ανησυχία ότι ο πίνακας - που εκτέθηκε τελευταία φορά δημόσια στο τέλος της δεκαετίας του 1990 - θα μπορούσε να εξαφανιστεί ξανά από το κοινό μετά τη δημοπρασία. Έχει ήδη ζητηθεί για επερχόμενες εκθέσεις σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη , το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες.

Η Κάλο απεικόνισε με ζωντάνια και χωρίς φειδώ τον εαυτό της και γεγονότα από τη ζωή της, η οποία ανατράπηκε από ένα ατύχημα με λεωφορείο στα 18 της. Άρχισε να ζωγραφίζει ενώ ήταν κατάκοιτη, υποβλήθηκε σε μια σειρά από επώδυνες χειρουργικές επεμβάσεις στην τραυματισμένη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη της και στη συνέχεια φορούσε γύψους μέχρι τον θάνατό της το 1954 σε ηλικία 47 ετών.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων που η Κάλο ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι της, άρχισε να το βλέπει ως γέφυρα μεταξύ δύο κόσμων καθώς εξερευνούσε τη θνητότητά της. Ο πίνακας είναι το αστέρι μιας δημοπρασίας με περισσότερα από 100 σουρεαλιστικά έργα καλλιτεχνών, όπως οι Σαλβαδόρ Νταλί, Ρενέ Μαγκρίτ, Μαξ Ερνστ και Ντοροθέα Τάνινγκ.

Η Κάλο δεν ήθελε να την χαρακτηρίσουν σουρεαλιστική, ένα είδος τέχνης που είναι ονειρικό και επικεντρώνεται στη γοητεία του ασυνείδητου. «Ποτέ δεν ζωγράφισα όνειρα», είπε κάποτε. «Ζωγράφισα τη δική μου πραγματικότητα». Στο σημείωμα καταλόγου του, ο οίκος Sotheby's ανέφερε ότι ο πίνακας «προσφέρει έναν φασματικό διαλογισμό στο πορώδες όριο μεταξύ ύπνου και θανάτου».

«Ο αιωρούμενος σκελετός συχνά ερμηνεύεται ως μια απεικόνιση του άγχους της για το θάνατο στον ύπνο της, ένας φόβος πολύ εύλογος για μια καλλιτέχνιδα της οποίας η καθημερινή ύπαρξη διαμορφώθηκε από χρόνιο πόνο και παρελθόντα τραύματα», σημειώνει ο κατάλογος.

Ήταν μια σημαντική εβδομάδα για τις δημοπρασίες τέχνης στη Νέα Υόρκη, με τον οίκο Sotheby's να πουλάει έργα μοντέρνας τέχνης αξίας 706 εκατομμυρίων δολαρίων την Τρίτη, ανάμεσά τους έναν πίνακα του Αυστριακού καλλιτέχνη Γκούσταβ Κλιμτ που πωλήθηκε για 236,4 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστά το δεύτερο πιο ακριβό έργο που πουλήθηκε σε δημοπρασία στην ιστορία και το πιο ακριβό έργο μοντέρνας τέχνης που πουλήθηκε σε δημοπρασία. Ο ανταγωνιστικός οίκος δημοπρασιών Christie's πούλησε επίσης έργα τέχνης του 20ού αιώνα αξίας 690 εκατομμυρίων δολαρίων.

Διαβάστε επίσης