Τουρκία: Κάθειρξη 25 ετών σε Ουκρανό που σκότωσε τους ληστές του με το αυτοκίνητό του – Δείτε βίντεο

Σε ποινή φυλάκισης 25 ετών καταδικάστηκε ο Ντμίτρο Τσάμπαν από την Οδησσό της Ουκρανίας, για τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο ληστών του, τον Νοέμβριο του 2023.

Τα δύο θύματα, οι Μουράτ Ορχάν και Ελνούρ Μπεντούλντ, τον λήστεψαν υπό απειλή όπλου, στην Αττάλεια, αποσπώντας του μία τσάντα με 35.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια προσπάθησαν να διαφύγουν με σκούτερ χωρίς πινακίδες.

Ο άνδρας τους καταδίωξε και τους χτύπησε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία.

Το δικαστήριο έλαβε υπόψη την υπερασπιστική γραμμή του Τσάμπαν και το γεγονός πως προηγήθηκε επίθεση εις βάρος του, αλλά τον έκρινε ένοχο.