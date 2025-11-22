ΗΠΑ: ΝΟΤΑΜ στα αεροσκάφη που κινούνται προς και από την Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον, που χαρακτηρίζει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας «επικεφαλής» δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, ανέπτυξε μεταξύ άλλων στην περιοχή το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Newsbomb

ΗΠΑ: ΝΟΤΑΜ στα αεροσκάφη που κινούνται προς και από την Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) εξέδωσε χθες Παρασκευή ειδοποίηση (Notice to Airmen, NOTAM) προς τους χειριστές πολιτικών αεροσκαφών που κινούνται προς ή από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, αναφερόμενη σε «κίνδυνο» εξαιτίας της «εντατικοποίησης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων» στην περιοχή, όπου οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει θεαματικά τη στρατιωτική παρουσία τους από τον Αύγουστο.

Η FAA παροτρύνει στην ειδοποίηση αυτή (υπ’ αρ. A0012/25) τους χειριστές αεροσκαφών στην περιοχή να επιδεικνύουν προσοχή «σε όλα τα ύψη», εξαιτίας της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας» και «της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας μέσα και γύρω από τη Βενεζουέλα».

«Απειλές μπορεί να εγείρουν δυνητικό κίνδυνο για αεροσκάφη σε όλα τα ύψη», στις φάσεις «της υπέρπτησης», «της άφιξης και της αναχώρησης» καθώς και «για αεροδρόμια και αεροσκάφη στο έδαφος», συνόψισε ο αμερικανικός εποπτικός φορέας.

Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μεταφέρουν ναρκωτικά, ενώ έχουν αναπτύξει πολλά αεροναυτικά στοιχεία στην Καραϊβική, αφήνοντας να πλανάται το ενδεχόμενο επέμβασης εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Οι επιδρομές των ΗΠΑ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 83 ανθρώπους μέχρι σήμερα.

Η Ουάσιγκτον, που χαρακτηρίζει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας «επικεφαλής» δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, ανέπτυξε μεταξύ άλλων στην περιοχή το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Το Καράκας από την άλλη απορρίπτει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς και κατηγορεί με τη σειρά του τις ΗΠΑ πως χρησιμοποιούν τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλλουν αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να βάλουν στο χέρι τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Marjorie Taylor Greene παραιτείται από το Κογκρέσο εν μέσω ρήξης με τον Τραμπ

04:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: ΝΟΤΑΜ στα αεροσκάφη που κινούνται προς και από την Βενεζουέλα

03:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές - Πότε είναι επισήμως

03:22ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα συνδιοργάνωσε συνεδρίαση με θέμα την ναυτική ασφάλεια

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο - Είχαν παγιδευτεί σε στοά

02:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρετανία: Υπέγραψε συμφωνία μαμούθ 5,24 δισ. δολαρίων με την Ινδονησία για την κατασκευή πλοίων

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Μεξικό: Συνελήφθησαν επτά σωματοφύλακες δολοφονημένου Δημάρχου για συνέργεια στο έγκλημα

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Ισλαμιστές απήγαγαν 227 μαθητές και καθηγητές από χριστιανικό σχολείο

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Δραματική τροπή - Πως βρέθηκε στο σπηλαιοβάραθρο η Αμαλία Νικολοπούλου, σε βάθος τεσσάρων μέτρων

00:44ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Δύσκολη νύχτα με εγκλωβισμένους σε ξενοδοχείο - Κλειστοί δρόμοι και κατολισθήσεις

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μαμντανί: «Είχαμε παραγωγική συνάντηση - Θα τον βοηθήσουμε για μια ασφαλή Νέα Υόρκη»

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία EuroLeague: Μαζί στην τετράδα και το 8-4 ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δικαστήριο πήρε τα παιδιά από οικογένεια που ζούσε στο δάσος - Πολιτικές προεκτάσεις έλαβε η υπόθεση

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με στύλο - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

23:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Αυτός είναι ο ρόλος του Ρόμπερτ Πάτινσον - Δεν θα παίξει τον Ερμή

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστες πήγαν στο Μπάκιγχαμ για... ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά - Viral η «διαφήμιση» που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Μαθητές έφυγαν από φροντιστήριο με την... Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Νερό μηνών έπεσε σε λίγες ώρες - Σε ποια περιοχή έβρεξε περισσότερο

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: «Ίδρωσε» για 35 λεπτά ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στη «μάχη» και ο στρατός στην Ήπειρο - Βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:08ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Δραματική τροπή - Πως βρέθηκε στο σπηλαιοβάραθρο η Αμαλία Νικολοπούλου, σε βάθος τεσσάρων μέτρων

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στη «μάχη» και ο στρατός στην Ήπειρο - Βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Ισλαμιστές απήγαγαν 227 μαθητές και καθηγητές από χριστιανικό σχολείο

00:44ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Δύσκολη νύχτα με εγκλωβισμένους σε ξενοδοχείο - Κλειστοί δρόμοι και κατολισθήσεις

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Επιμένει η εκπαιδευτικός του 6χρονου - «Πρέπει οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: ΙΧ έπεσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα - Νεκρή 60χρονη πεζή

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο -Αν δεν του αρέσει θα συνεχίσουν να πολεμούν - Ποια εδάφη καλείται να παραχωρήσει η Ουκρανία;

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Stern: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία είναι ντροπή για την Ευρώπη - Κοιτάζει σαν το κουνέλι

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς σε live μετάδοση Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση Καραναστάση

22:15ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Μαρουσάκη: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

12:33ME TO N & ME TO Σ

Μεγαλώστε κορίτσια, όχι ύαινες!

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία EuroLeague: Μαζί στην τετράδα και το 8-4 ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

23:01ΥΓΕΙΑ

Χίτλερ και Έπσταϊν έπασχαν από μικροφαλλία: Τι είναι, πώς ορίζεται και πώς προκαλείται

04:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: ΝΟΤΑΜ στα αεροσκάφη που κινούνται προς και από την Βενεζουέλα

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Το γενναίο αγόρι που έσωσε ένα αβοήθητο γατάκι – Τιμήθηκε ως «Παιδί της Χρονιάς»

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: 21 Νοεμβρίου - Μια ημέρα σιωπής για να ακουστεί η φωνή των γυναικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ