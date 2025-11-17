ΗΠΑ: Σχέδιο για ένταξη καρτέλ που συνδέεται με τον Μαδούρο στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σκοπό να εγγράψει σε μια εβδομάδα από σήμερα, την 24η Νοεμβρίου, στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» καρτέλ με επικεφαλής, κατ’ αυτήν, τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε την Κυριακή ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω κρίσης μεταξύ των δυο χωρών.

Το Cártel de los Soles (σ.σ. «καρτέλ των ήλιων»), καθώς και «άλλες χαρακτηρισμένες ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα, ευθύνονται για τρομοκρατική βία στο ημισφαίριό μας και διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που υπογράφει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.