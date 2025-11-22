Απείθαρχος Μπολσονάρου - Συνελήφθη ξανά επειδή προσπάθησε να σπάσει το «βραχιολάκι»

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο στέκεται στην είσοδο του σπιτιού του, όπου βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, στη Μπραζίλια της Βραζιλίας, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Η αστυνομία της Βραζιλίας συνέλαβε τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό αφού καταδικάστηκε σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ομάδα πρακτόρων μετέβη στις 6:00 π.μ. στην κατοικία του Μπολσονάρου στη Μπραζίλια και συνέλαβε τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος μεταφέρθηκε αμέσως στο αστυνομικό τμήμα, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε την προληπτική κράτηση του πρώην προέδρου για να «εγγυηθεί τη δημόσια τάξη».

Σύμφωνα με το δικαστήριο, προσπάθησε να σπάσει το ηλεκτρονικό βραχιόλι στον αστράγαλο που παρακολουθούσε τις κινήσεις του για να δραπετεύσει κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που κάλεσε μπροστά από το σπίτι του ένας από τους γιους του.

Η σύλληψη του πρώην αρχηγού του κράτους έρχεται μια ημέρα αφότου οι δικηγόροι του ζήτησαν από το ανώτατο δικαστήριο να μπορέσει να εκτίσει την ποινή των 27 ετών που του επιβλήθηκε για απόπειρα πραξικοπήματος υπό κατ' οίκον έλεγχο για λόγους υγείας.

Ο 70χρονος ηγέτης βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό στην κατοικία του στη Μπραζίλια από τις 4 Αυγούστου επειδή δεν συμμορφώθηκε με μια σειρά προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η προφυλάκιση του Σαββάτου δεν αφορά στην έναρξη της εκτέλεσης της ποινής για την απόπειρα πραξικοπήματος.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του πραξικοπήματος, το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε επίσης αυτή την Παρασκευή την προληπτική κράτηση του βουλευτή Αλεξάντρ Ραμαγέμ, συμμάχου του Μπολσονάρου και ο οποίος καταδικάστηκε επίσης στην ίδια δίκη του πρώην προέδρου, αφού φέρεται να διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

