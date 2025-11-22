Η παράξενη ψυχρή ζώνη του Ατλαντικού δεν θα έπρεπε να υπάρχει - H αλήθεια είναι βαθιά ανησυχητική

Μία νέα μελέτη εντοπίζει την πιθανή αιτία αυτής της ανωμαλίας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η παράξενη ψυχρή ζώνη του Ατλαντικού δεν θα έπρεπε να υπάρχει - H αλήθεια είναι βαθιά ανησυχητική

Ένα πλοίο πλέει μέσα στον πάγο κοντά στο Νουκ της Γροιλανδίας, Τετάρτη 5 Μαρτίου 2025

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O Ατλαντικός Ωκεανός θερμαίνεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, αλλά μία ψυχρή ζώνη ακριβώς νότια της Γροιλανδίας αντιστέκεται σθεναρά, προκαλώντας όμως ανησυχία στους επιστήμονες.

Γνωστή ως «Τρύπα Θέρμανσης του Βόρειου Ατλαντικού», αυτή η ανωμαλία προβληματίζει τους επιστήμονες εδώ και χρόνια.

Τώρα, μια νέα διεθνής μελέτη εντόπισε την πιθανή αιτία της σε μια αργή αλλά σταθερή εξασθένιση της Ατλαντικής Μεσημβρινής Κυκλοφορίας Ανατροπής (AMOC), ενός κρίσιμου συστήματος ωκεάνιων ρευμάτων που συμβάλλει στην ισορροπία του κλίματος της Γης.

Η μελέτη, δημοσιεύθηκε στο Nature Communications Earth & Environment και το συμπέρασμα είναι εντυπωσιακό: μόνο οι προσομοιώσεις που περιλαμβάνουν εξασθένιση της AMOC αναπαράγουν την ψυχρή ανωμαλία που παρατηρείται στα πραγματικά δεδομένα. Τα μοντέλα που υποθέτουν σταθερό ή ενισχυμένο ρεύμα αποτυγχάνουν πλήρως.

Αυτό το εύρημα ενισχύει τις μακροχρόνιες ανησυχίες σχετικά με την AMOC, που συχνά παρομοιάζεται με έναν τεράστιο μεταφορικό ιμάντα που μεταφέρει ζεστό νερό προς τα βόρεια και κρύο νερό προς τα νότια.

Μια επιβράδυνση θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει δραματικά τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα — από τις βροχοπτώσεις σε όλη την Ευρώπη έως τις διαδρομές των καταιγίδων στη Βόρεια Αμερική.

Το κρυφό αποτύπωμα του ωκεανού

Μεταξύ 1900 και 2005, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας (SST) αυξήθηκαν σχεδόν παντού — εκτός από το νότιο τμήμα της Γροιλανδίας, όπου μια ξεχωριστή ζώνη ψύχθηκε κατά 0,3 °C ανά αιώνα. Αυτό το φαινόμενο, ορατό σε πολλά ανεξάρτητα σύνολα δεδομένων, ήταν δύσκολο να συμβιβαστεί με τα ευρύτερα κλιματικά μοντέλα.

Η νέα μελέτη, με επικεφαλής τον Wei Liu του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Riverside, ερευνά σε βάθος αυτή την ασυμφωνία. Η ομάδα εντόπισε ένα καθοριστικό μοτίβο. Μόνο τα μοντέλα που προσομοιώνουν μια εξασθενημένη AMOC παρήγαγαν τόσο την ψύξη της επιφάνειας όσο και την αφαλάτωση που παρατηρήθηκαν στον Βόρειο Ατλαντικό.

Οι συγγραφείς δείχνουν επίσης ότι αυτό το μοτίβο — ψυχρότερα νερά κοντά στη Γροιλανδία και θερμότερα νερά κοντά στο Ρεύμα του Κόλπου — δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο της επιφάνειας. Οι τάσεις ψύξης και απομάκρυνσης της αλμύρας εκτείνονται σε όλη τη στήλη νερού, ακόμη και σε βάθος 3.000 μέτρων. Αυτές οι αλλαγές συνάδουν με τη μειωμένη κατακόρυφη ανατροπή στον ωκεανό, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιβράδυνσης της AMOC.

Το σύστημα κυκλοφορίας του Ατλαντικού δεν ρυθμίζει μόνο τις θερμοκρασίες σε τοπικό επίπεδο. Διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη σταθερότητα του παγκόσμιου κλίματος, επηρεάζοντας τις βροχοπτώσεις σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, τη δραστηριότητα των καταιγίδων στη λεκάνη του Ατλαντικού και ακόμη και τη δύναμη του μουσώνα της Νότιας Ασίας.

Η συνεχιζόμενη επιβράδυνση του AMOC θα μπορούσε να μετατοπίσει τη θέση του ρεύματος αέρα, οδηγώντας σε πιο ακραίες και ασταθείς καιρικές συνθήκες. Οι χειμώνες στην Ευρώπη θα μπορούσαν να γίνουν πιο κρύοι και υγροί. Τα καλοκαίρια θα μπορούσαν να γίνουν πιο ξηρά σε ορισμένες περιοχές και πιο υγρά σε άλλες.

Στους τροπικούς, ένα πιο αδύναμο AMOC θα μπορούσε να αυξήσει την ένταση των τυφώνων και να διαταράξει τον ρυθμό των εποχιακών βροχών. Τα θαλάσσια οικοσυστήματα βρίσκονται επίσης σε κίνδυνο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:44ΚΟΣΜΟΣ

Παγκράτι: Ελεύθεροι μετά τη δίωξη οι 2 οδηγοί για τον θάνατο 72χρονης - Τραγική φιγούρα η ΑμεΑ κόρη της

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Drones πέταξαν πάνω από αεροπορική βάση - Ο στρατός άνοιξε πυρ

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Περιπετειώδης επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου από τις πλημμύρες - Δείτε το βίντεο

15:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Αθηναϊκό ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών | Όλα τα ζευγάρια των «16»

15:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα των 250 ευρώ και την επιστροφή ενοικίου

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη διάσωση: Μεθυσμένος σφήνωσε σε σχισμή 30 εκατοστών - Ηρωικές προσπάθειες απεγκλωβισμού

14:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

AIVA: Ο μυστηριώδης street artist με τις επιβλητικές τοιχογραφίες που εμφανίζονται στην Αθήνα - Το νόημα και το μήνυμά του για «νέα ολιστική συνείδηση»

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Αυτά είναι τα σημαντικά όπλα στον αγώνα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

14:43WHAT THE FACT

Ποια είναι τα καλύτερα και τα χειρότερα χρόνια της ζωής μας; Καθηγήτρια ανατρέπει τα δεδομένα προς όφελος των μεγαλύτερων ηλικιών

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Η παράξενη ψυχρή ζώνη του Ατλαντικού δεν θα έπρεπε να υπάρχει - H αλήθεια είναι βαθιά ανησυχητική

14:33ΥΓΕΙΑ

Aνισάκις: Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης - Πώς συνέβη το πρώτο περιστατικό στην Ελλάδα

14:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Το δεύτερο δεκαήμερο Δεκεμβρίου η απολογία Τριαντόπουλου - Αγοραστού

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Απείθαρχος Μπολσονάρου - Συνελήφθη ξανά επειδή προσπάθησε να σπάσει το «βραχιολάκι»

14:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται την επόμενη εβδομάδα

14:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Διατήρησε το απόλυτο και παραμένει στην κορυφή της Α1 Γυναικών

14:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Συνελήφθη ένας άνδρας με περίπου 13 κιλά κάνναβης

14:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή Ευρωπαίων για το ειρηνευτικό σχέδιo ή για το 50% των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 22χρονος μολύνθηκε από ανισάκις μετά την κατανάλωση σούσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 22χρονος μολύνθηκε από ανισάκις μετά την κατανάλωση σούσι

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 42χρονης Βίκυς που αγνοείται από τον Ιούλιο – «Έψαξα παντού» λέει ο πρώην της

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Πέφτει έως και 8 βαθμούς από την Κυριακή

07:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Περιπετειώδης επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου από τις πλημμύρες - Δείτε το βίντεο

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος σκότωσε τελικά τον Κένεντι; Οι επικρατέστερες θεωρίες συνωμοσίας για τη θρυλικότερη δολοφονία της παγκόσμιας Ιστορίας

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

14:33ΥΓΕΙΑ

Aνισάκις: Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης - Πώς συνέβη το πρώτο περιστατικό στην Ελλάδα

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο–ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που έκλεβε ρούχα και τα πουλούσε στην Αλβανία

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Η δημογραφική «βόμβα» ενεργοποιήθηκε - Σοκαριστικά ευρήματα έρευνας, προ των πυλών νέο brain drain

14:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή Ευρωπαίων για το ειρηνευτικό σχέδιo ή για το 50% των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Λάσπη, νερό και απόγνωση: Μετράει τις πληγές της η Δυτική Ελλάδα - Νέα επιδείνωση του καιρού από την Τρίτη

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ