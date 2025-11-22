«Ασυνάρτητη» η έρευνα για τον Covid-19 στη Βρετανία, υποστηρίζει ο Μπόρις Τζόνσον

«Απελπιστικά ασυνάρτητη» χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον την έρευνα η οποία αποκάλυψε πως λόγω της καθυστέρησης της επιβολής της Βρετανίας σε καραντίνα επί κορωνοϊού χάθηκαν 23.000 ζωές.

«Περισσότερα από τρία χρόνια μετά το τέλος της πανδημίας, συνεχίζουν να λογομαχούν προκειμένου να μάθουν τι δεν λειτούργησε» έγραψε ο Μπόρις Τζόνσον σε άρθρο γνώμης στην Daily Mail.

«Εξακολουθώ και λυπάμαι βαθιά για τα σφάλματα που διέπραξε η κυβέρνηση που εγώ διηύθυνα και πολλή συμπόνια για όλους εκείνους που υποφέρουν» υπογράμμισε.

«Ό,τι εγώ μπορώ να πω, είναι πως κάθε άνθρωπος που ενεπλάκη έκανε το καλύτερο, σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες» σχολίασε.

Ο ίδιος έκρινε πως τα συμπεράσματα της δημόσιας έρευνας είναι «μπερδεμένα» και «απελπιστικά ασυνάρτητα».

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ, η έρευνα απέτυχε να απαντήσει σε σημαντικά ερωτήματα: «Από πού προήλθε ο ιός; Και οι καραντίνες άξιζαν το τρομακτικό τίμημα που πληρώσαμε;».

On Covid there are two big questions: Where did the virus come from - and were the lockdowns worth the terrible price we paid? Baroness Hallett's hopelessly incoherent £200m inquiry failed to answer eitherhttps://t.co/6NdMrwM99T — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 22, 2025

Μια ομάδα συγγενών θυμάτων της Covid-19 ζήτησε χθες την απόσυρση όλων των προνομίων, οικονομικών και θεσμικών, τα οποία απολαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Είναι αφόρητο να περιμένουν από οικογένειες που πενθούν να επιδοτούν τον τρόπο ζωής του ανθρώπου, οι αποφάσεις του οποίου οδήγησαν στον θάνατο των δικών μας», τονίζουν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς στην Ευρώπη σε σχέση με την πανδημία, με περίπου 226.000 θανάτους.