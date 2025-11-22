«Ασυνάρτητη» η έρευνα για τον Covid-19 στη Βρετανία, υποστηρίζει ο Μπόρις Τζόνσον

«Εξακολουθώ και λυπάμαι βαθιά για τα σφάλματα που διέπραξε η κυβέρνηση που εγώ διηύθυνα και πολλή συμπόνια για όλους εκείνους που υποφέρουν»

Newsbomb

«Ασυνάρτητη» η έρευνα για τον Covid-19 στη Βρετανία, υποστηρίζει ο Μπόρις Τζόνσον
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Απελπιστικά ασυνάρτητη» χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον την έρευνα η οποία αποκάλυψε πως λόγω της καθυστέρησης της επιβολής της Βρετανίας σε καραντίνα επί κορωνοϊού χάθηκαν 23.000 ζωές.

«Περισσότερα από τρία χρόνια μετά το τέλος της πανδημίας, συνεχίζουν να λογομαχούν προκειμένου να μάθουν τι δεν λειτούργησε» έγραψε ο Μπόρις Τζόνσον σε άρθρο γνώμης στην Daily Mail.

«Εξακολουθώ και λυπάμαι βαθιά για τα σφάλματα που διέπραξε η κυβέρνηση που εγώ διηύθυνα και πολλή συμπόνια για όλους εκείνους που υποφέρουν» υπογράμμισε.

«Ό,τι εγώ μπορώ να πω, είναι πως κάθε άνθρωπος που ενεπλάκη έκανε το καλύτερο, σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες» σχολίασε.

Ο ίδιος έκρινε πως τα συμπεράσματα της δημόσιας έρευνας είναι «μπερδεμένα» και «απελπιστικά ασυνάρτητα».

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ, η έρευνα απέτυχε να απαντήσει σε σημαντικά ερωτήματα: «Από πού προήλθε ο ιός; Και οι καραντίνες άξιζαν το τρομακτικό τίμημα που πληρώσαμε;».

Μια ομάδα συγγενών θυμάτων της Covid-19 ζήτησε χθες την απόσυρση όλων των προνομίων, οικονομικών και θεσμικών, τα οποία απολαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Είναι αφόρητο να περιμένουν από οικογένειες που πενθούν να επιδοτούν τον τρόπο ζωής του ανθρώπου, οι αποφάσεις του οποίου οδήγησαν στον θάνατο των δικών μας», τονίζουν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς στην Ευρώπη σε σχέση με την πανδημία, με περίπου 226.000 θανάτους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Επιστροφή στο… σπίτι 2,5 χρόνια μετά

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας λόγω εκδηλώσεων για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης

18:26ΚΟΣΜΟΣ

«Ασυνάρτητη» η έρευνα για τον Covid-19 στη Βρετανία, υποστηρίζει ο Μπόρις Τζόνσον

18:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ήμασταν άστοχοι αλλά κερδίσαμε, ας τα βάλουμε την Τρίτη»

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση σκύλου σε 12χρονο στο Πέραμα

18:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος - Παναθηναϊκός AKTOR 65-78: Ο Κέντρικ Ναν... μίλησε την κατάλληλη στιγμή

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον επτά νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που έτρεχε με 230 χιλιόμετρα στην Αθηνών–Λαμίας

17:50ΚΟΣΜΟΣ

National Interest: «ΗΠΑ και ΝΑΤΟ να υπερασπιστούν ό,τι έχει απομείνει από τη δημοκρατία στην Τουρκία» - «Όχι» στην πώληση εξοπλισμών

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πάνω από 400 χιλιοστά βροχής στα ορεινά της Ηπείρου κατά το τετραήμερο 18-21 Νοεμβρίου

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Καλαμάτα – Τα αποτελέσματα

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι Ισραηλινοί εξουδετέρωσαν τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Παραμένουν αποκλεισμένα χωριά στην περιοχή του Ασπροποτάμου λόγω της κακοκαιρίας

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Προκλητικά «απών» από την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων ο Οζγκιούρ Φερχάτ

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Βόρειο Σέλας «χορεύει» πάνω από τη Γη: Εντυπωσιακό timelapse βίντεο από το διάστημα

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Στη Γενεύη το τραπέζι των συνομιλιών την Κυριακή για την Ουκρανία - Η ΕΕ καταθέτει δικό της σχέδιο

16:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεν είναι πια επιστημονική φαντασία: Δραματική προειδοποίηση για τα νέα νευρο-όπλα - Μεταβάλλουν την ανθρώπινη συμπεριφορά

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ανατροπή με Μυστακίδη - «Θα πληρώσουμε όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεβαν χρηματοκιβώτια και τα «έτρωγαν» στο καζίνο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 22χρονος μολύνθηκε από ανισάκις μετά την κατανάλωση σούσι

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 42χρονης Βίκυς που αγνοείται από τον Ιούλιο – «Έψαξα παντού» λέει ο πρώην της

18:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος - Παναθηναϊκός AKTOR 65-78: Ο Κέντρικ Ναν... μίλησε την κατάλληλη στιγμή

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Παγκράτι: Ελεύθεροι μετά τη δίωξη οι 2 οδηγοί για τον θάνατο 72χρονης - Τραγική φιγούρα η ΑμεΑ κόρη της

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Πέφτει έως και 8 βαθμούς από την Κυριακή

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Βέβηλοι σύλησαν δεκάδες τάφους και έκλεψαν τους σταυρούς - Σε σοκ ένα ολόκληρο χωριό

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεβαν χρηματοκιβώτια και τα «έτρωγαν» στο καζίνο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

16:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεν είναι πια επιστημονική φαντασία: Δραματική προειδοποίηση για τα νέα νευρο-όπλα - Μεταβάλλουν την ανθρώπινη συμπεριφορά

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Στη Γενεύη το τραπέζι των συνομιλιών την Κυριακή για την Ουκρανία - Η ΕΕ καταθέτει δικό της σχέδιο

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Περιπετειώδης επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου από τις πλημμύρες - Δείτε το βίντεο

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή Ευρωπαίων για το ειρηνευτικό σχέδιo ή για το 50% των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

17:50ΚΟΣΜΟΣ

National Interest: «ΗΠΑ και ΝΑΤΟ να υπερασπιστούν ό,τι έχει απομείνει από τη δημοκρατία στην Τουρκία» - «Όχι» στην πώληση εξοπλισμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ