Γάζα: Στους 21 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, η οποία είναι υπό τη διοίκηση της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας έφτασε τους τουλάχιστον 21.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι «ξεκίνησε να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας» απαντώντας σε αυτό που περιέγραψε ως επίθεση «ένοπλου τρομοκράτη» κατά των στρατιωτών της, τον οποίο και σκότωσε.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε πέντε «υψηλόβαθμα στελέχη» της Χαμάς στις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού που έγιναν ως απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά.

«Σήμερα, η Χαμάς παραβίασε εκ νέου την εκεχειρία στέλνοντας έναν τρομοκράτη στη ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ στη Γάζα για να επιτεθεί κατά στρατιωτών (...) Σε απάντηση, το Ισραήλ εξόντωσε πέντε υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου που καλεί «τους μεσολαβητές να επιμείνουν ώστε η Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός».