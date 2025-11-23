Αλβανία: Μια νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Το πτώμα 75χρονης βρέθηκε χθες στη Ντεβόλ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, έπειτα από πολύωρες έρευνες, ανέφερε η αστυνομία.

Newsbomb

Αλβανία: Μια νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Ένας άνδρας περπατά σε μια πλημμυρισμένη περιοχή μετά από μια εβδομάδα καταρρακτώδους βροχής στην πόλη Cuke κοντά στoυς Αγίους Σαράντα, στη νότια Αλβανία, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ εκατοντάδες άλλοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην Αλβανία, όπου πολλές περιοχές πλήττονται από πλημμύρες έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Σάββατο.

Το πτώμα 75χρονης βρέθηκε χθες στη Ντεβόλ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, έπειτα από πολύωρες έρευνες, ανέφερε η αστυνομία.

Η γυναίκα, η οποία αγνοείτο από την Παρασκευή, παρασύρθηκε από νερά φουσκωμένου ρέματος.

Τουλάχιστον 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών από την Πέμπτη, ενώ δεκάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας Πίρο Βέγκου.

«Πάνω από 15.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων πλημμύρισαν στο νότιο τμήμα της χώρας», τόνισε στον Τύπο.

Κάπου είκοσι γέφυρες υπέστησαν ζημιές και ορισμένες καταστράφηκαν εντελώς και πρέπει να φτιαχτούν από την αρχή, πρόσθεσε.

Ο στρατός αναπτύχθηκε στην περιοχή για να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης κι εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων στη διανομή τροφίμων και στην ενίσχυση φραγμάτων.

Χθες εκατοντάδες νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα, καθώς στύλοι του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού παρασύρθηκαν από κατολισθήσεις, ανέφεραν ΜΜΕ.

Δρόμοι στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν έχουν βυθιστεί σε νερά ή κόπηκαν στη μέση εξαιτίας κατολισθήσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:33ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Μια νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι: Καταδίκασαν σε θάνατο 17 ανθρώπους για κατασκοπεία

02:35ΚΟΣΜΟΣ

Η συμφωνία για το κλίμα και ο στόχος των 1,5°C: Tι αλλάζει μετά τις δεσμεύσεις της ΕΕ στη COP30

02:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεύτερος νεκρός από την γρίπη των πτηνών

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Έξι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους μετά την προειδοποίηση των ΗΠΑ

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ντμίτριεφ: Οι αρχιτέκτονες του σχεδίου των 28 σημείων - Καταρτίστηκε στο Μαϊάμι

01:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τερματίζει άμεσα την προστασία από απέλαση για Σομαλούς στη Μινεσότα

00:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Συμπλοκή μαθητών έξω από σχολείο - Βρέθηκε μαχαίρι

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ο Ζελένσκι πιο ευάλωτος από ποτέ και ο Τραμπ αυξάνει την πίεση

23:45ΥΓΕΙΑ

Διπλασιάστηκε η εμφάνιση υψηλής αρτηριακής πίεσης σε παιδιά και έφηβους την τελευταία 20ετία

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών την Κυριακή - Σκέψεις για μπλόκο στην Εθνική Οδό

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Πολ Κοστέλο – Ο σχεδιαστής που έκανε στυλιστικό είδωλο την πριγκίπισσα Νταϊάνα

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Κίνηση ανθρωπιάς από τον Κώστα Σλούκα

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω εμφάνισης drone

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Στους 21 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις - «Ο IDF σκότωσε πέντε υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς», υποστηρίζει ο Νετανιάχου

23:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Κυριακή με τοπικές βροχές και νεφώσεις  - Χιόνια στα ορεινά

22:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτοξεύτηκε ο αριθμός των συνταξιούχων που εργάζονται - Χρηματοδοτούν οι ίδιοι τις συντάξεις τους

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Μπολσονάρου: «Προσπάθησα να ανοίξω το ηλεκτρονικό βραχιολάκι από περιέργεια», λέει ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας

22:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Στο +5 ο Ολυμπιακός μετά την «τριάρα» - Η βαθμολογία πριν το ΑΕΚ - Άρης

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο κέντρο του Ηρακλείου: Ασυνείδητος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με σταθμευμένα οχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές υπάρχουν οικογενειακές κατοικίες προς ενοικίαση έως 600 ευρώ στην Αττική

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Κίνηση ανθρωπιάς από τον Κώστα Σλούκα

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, έχει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής - Διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας θα έχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 41 ημέρες

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η άδεια καρέκλα του Τραμπ και η προφητεία του Μακρόν: «Η G20 βρίσκεται στο τέλος ενός κύκλου»

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική δηλητηρίαση Κινέζων στη Γερμανία - 100 άτομα με τροφική δηλητηρίαση σε έκθεση

14:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

AIVA: Ο μυστηριώδης street artist με τις επιβλητικές τοιχογραφίες που εμφανίζονται στην Αθήνα - Το νόημα και το μήνυμά του για «νέα ολιστική συνείδηση»

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο–ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που έκλεβε ρούχα και τα πουλούσε στην Αλβανία

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που οι διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι για να διαφύγουν σφαδάζουν από τον πόνο – Βίντεο ντοκουμέντο

21:14ΚΟΣΜΟΣ

«Το κοινό έχει παραπλανηθεί»: Μυστικά γυρισμένο ντοκιμαντέρ εξηγεί ότι... «οι εξωγήινοι υπάρχουν»

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι - Στο νοσοκομείο η αδελφή του

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ