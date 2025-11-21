Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αττική και Τίρανα για την εξάρθρωση συμμορίας που έκλεβε ρούχα

Οι κλοπές γινόντουσαν σε καταστήματα της Αττικής. Έγιναν οχτώ συλλήψεις και αναζητούνται ακόμα τέσσερα μέλη

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αττική και Τίρανα για την εξάρθρωση συμμορίας που έκλεβε ρούχα
Ταυτόχρονη επιχείρηση σε Αθήνα και Τίρανα υπό το συντονισμό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με τη συνδρομή και των Αλβανικών Αρχών, οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές ρουχισμού από καταστήματα της Αττικής τα οποία μεταπωλούσαν σε κατάστημα στα Τίρανα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν, το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου σε περιοχές της Αττικής, 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας από 33 έως 63 ετών ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται 4 επιπλέον μέλη.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τα μέσα Οκτωβρίου, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές ειδών ρουχισμού από καταστήματα σε περιοχές της Αττικής. Αρχηγικό μέλος της οργάνωσης και η συντονίστρια της εγκληματικής δράσης ήταν 54χρονη αλλοδαπή, ενώ στην οργάνωση συμμετείχαν 4 ακόμα μέλη της οικογενείας της.

Ο σχεδιασμός της εγκληματικής οργάνωσης με διασυνοριακή δράση περιελάβανε δύο ομάδες, μία στην Ελλάδα και μία στην Αλβανία.

Οι κλοπές στην Ελλάδα και η 54χρονη αρχηγός

Η ομάδα που δραστηριοποιούταν στην Ελλάδα ήταν αρμόδια για τη διάπραξη κλοπών μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων από καταστήματα ενώ η 54χρονη αρχηγός ήταν υπεύθυνη για την αποστολή των κλοπιμαίων, με τη βοήθεια των μελών της οικογενείας της, μέσω υπεραστικών λεωφορείων στα Τίρανα όπου έτερο συγγενικό της μέλος διέθετε κατάστημα ρούχων, με σκοπό τη μεταπώλησή τους.

Η ομάδα των Τιράνων και ο ρόλος της

Η ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην Αλβανία, είχε ως ρόλο την παραλαβή των ρούχων και την πώλησή τους μέσω του εν λόγω καταστήματος ρούχων στα Τίρανα ενώ συχνά αναρτούσε διαφημίσεις πώλησης ρούχων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την εξεύρεση πελατών.

Τα μέλη της οργάνωσης που ήταν επιφορτισμένα με τη διάπραξη των κλοπών, συγκεντρώνονταν στην περιοχή του Ταύρου όπου σχεδίαζαν τη δράση τους ενώ στη συνέχεια με ένα από τα 9 «επιχειρησιακά» οχήματα της οργάνωσης εκκινούσαν προς τα καταστήματα - στόχους.

Μετά τη διάπραξη των κλοπών, όλα τα κλοπιμαία συγκεντρώνονταν σε αποθήκη στην περιοχή των Πετραλώνων με σκοπό την αποστολή τους στην Αλβανία.

Οι δράστες των κλοπών διέπρατταν περισσότερες από μία κλοπές εντός της ημέρας ενώ επέλεγαν κυρίως καταστήματα που διέθεταν προς πώληση εμπορεύματα χωρίς προσαρτημένους αντικλεπτικούς μηχανισμούς. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ακόμη και στις περιπτώσεις που το εμπόρευμα διέθετε αντικλεπτικό μηχανισμό, οι κατηγορούμενοι είχαν αποκτήσει εξειδίκευση στην αφαίρεση τους με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής καθώς και σιδερένιου μαγνήτη.

Παράλληλα οι δράστες λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, τόσο κατά τη διάπραξη των κλοπών, όσο και κατά την φόρτωση των «επιχειρησιακών» οχημάτων με τα κλοπιμαία ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντικαθιστούσαν κάποια από τα ενοικιαζόμενα «επιχειρησιακά» τους οχήματα.

Κατά την επιχείρηση εντός των οικιών των κατηγορουμένων αλλά και στην αποθήκη της οργάνωσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • το χρηματικό ποσό των 71.420 ευρώ,
  • πλήθος κλοπιμαίων ειδών ρουχισμού,
  • πλήθος ηλεκτρονικών ειδών και κινητών τηλεφώνων,
  • 7 μαγνήτες αφαίρεσης αντικλεπτικών καθώς και
  • ειδική συσκευή για την αφαίρεση αντικλεπτικών ετικετών ασφαλείας.

Επιπρόσθετα σε έρευνα των Αλβανικών αρχών στο κατάστημα ρούχων όπου πωλούνταν τα κλοπιμαία ρούχα στα Τίρανα εντοπίστηκε πλήθος κλοπιμαίου ρουχισμού με ταμπελάκια στην ελληνική γλώσσα και με τιμή πώλησης σε Ευρώ.

Από τη συνολική προανακριτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής έχουν εξιχνιαστεί 14 διακεκριμένες κλοπές ειδών από καταστήματα σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Σπάτα, Δάφνη, Νέα Ερυθραία, Χαλάνδρι, Ίλιον και στο κέντρο της Αθήνας.

Τέλος, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, αρκετά μέλη της οργάνωσης είναι συγκατηγορούμενοι σε έτερες υποθέσεις κλοπών από καταστήματα ενώ κάποιοι εξ' αυτών κατείχαν πλήθος διαφορετικών στοιχείων ταυτοποίησης με σκοπό να δυσχεράνουν την ταυτοποίηση τους από τις Αρχές.

