Γάζα: 21 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Φόβοι για κατάρρευση της εκεχειρίας

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «έπληξε στόχους» της Χαμάς, σε ανταπόδοση κατ’ αυτόν για την επίθεση «οπλισμένου τρομοκράτη» εναντίον ανδρών του

Newsbomb

Γάζα: 21 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Φόβοι για κατάρρευση της εκεχειρίας

Μαχητές της Χαμάς συνοδεύουν μέλη του Ερυθρού Σταυρού στην ανατολική περιοχή της πόλης της Γάζας για τον εντοπισμό των σορών των Ισραηλινών Ομήρων, στις 13 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Jehand Alshrafi
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κατάπαυση του πυρός φάνηκε ξανά να απειλείται να καταρρεύσει χθες Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 21 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως ανταπέδωσε επίθεση της Χαμάς σκοτώνοντας πέντε στελέχη της.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξαναρχίσει από την Τετάρτη τους φονικούς βομβαρδισμούς τους στον παλαιστινιακό θύλακο. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται πως παραβιάζουν την ανακωχή, που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου υπό πίεση των ΗΠΑ, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «έπληξε στόχους» της Χαμάς, σε ανταπόδοση κατ’ αυτόν για την επίθεση «οπλισμένου τρομοκράτη» εναντίον ανδρών του, που πέρασε τη γραμμή οροθεσίας των ισραηλινών θέσεων στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

Τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άνθρωποι, στην πόλη της Γάζας (βόρεια), στη Ντέιρ αλ Μπάλα και στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Στο νοσοκομείο αλ Ακσά στη Ντέιρ αλ Μπάλα, οπτικό υλικό του AFP εικονίζει ασθενοφόρα να διακομίζουν τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά, ιδίως κοριτσάκι με αίματα στο πρόσωπο, και πτώμα.

«Πάνω από 20 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά», είπε ο Χαλίλ αλ Ντακράν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς. Πολλά θύματα «έφεραν τραύματα στο κεφάλι ή στον θώρακα», διευκρίνισε.

312 Παλαιστίνιοι νεκροί

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο στρατός σκότωσε πέντε «υψηλόβαθμα» στελέχη της Χαμάς, που κατηγόρησε ότι «παραβίασε εκ νέου την εκεχειρία στέλνοντας έναν τρομοκράτη στη ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ»

Η Χαμάς με τη σειρά της κατήγγειλε παραβιάσεις του Ισραήλ, το οποίο κατηγόρησε πως επεκτείνει την περιοχή υπό τον έλεγχό του στη Λωρίδα της Γάζας πέρα από τα όρια που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνεχίζει τους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 312 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή, που όμως έχει σημαδευτεί από πολλές εξάρσεις της βίας.

Οι ισραηλινές αρχές δεν δημοσιοποίησαν αμέσως τις ταυτότητες των στελεχών της Χαμάς ανέφεραν ότι σκότωσαν. Η πολιτική προστασία στη Γάζα δεν διευκρίνισε αν συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό των 21 νεκρών.

Από την πλευρά του, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στηλίτευσε χθες ότι οι παραδόσεις βοήθειας στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας, αντιμέτωπους με πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, συνεχίζει να εμποδίζεται «από περιορισμούς όσον αφορά τις βίζες, τις εγκρίσεις εισαγωγών και τον ανεπαρκή αριθμό διελεύσεων σε λειτουργία»

«Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα πια»

«Η κατάπαυση του πυρός δεν έχει κανένα όφελος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζιχάντ Άμπεντ αλ Αζίζ, 55 ετών, σε σημείο διανομής τροφίμων στη Χαν Γιούνις (νότια), όπου δεκάδες άνθρωποι σπρώχνονταν για μια μερίδα ρύζι.

«Τα σημεία διέλευσης δεν αφήνουν να μπαίνει αρκετή βοήθεια (...) Έχουμε χάσει τις δουλειές μας, τα σπίτια μας, όλα όσα είχαμε. Η ζωή η ίδια δεν έχει κανένα νόημα πια», πρόσθεσε.

Η νέα αναζωπύρωση της βίας, που άρχισε την Τετάρτη, όταν ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν 27 Παλαιστίνιους σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ακολουθεί την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα απόφασης με την οποία ενστερνίστηκε το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακο.

Προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης με εντολή να αφοπλίσει τις «μη κρατικές ένοπλες οργανώσεις», συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς -- που αρνείται να παραδώσει τα όπλα.

Η απόφαση προβλέπει επίσης τη δημιουργία μεταβατικού σχήματος διακυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας με a priori αποκλεισμένη τη Χαμάς, η οποία κάνει λόγο για απαράδεκτο «μηχανισμό διεθνούς κηδεμονίας».

Στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.221 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 69.733 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Δεν διευκρινίζουν τον αριθμό των μαχητών που σκοτώθηκαν, πάντως δείχνουν ότι πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 21 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Φόβοι για κατάρρευση της εκεχειρίας

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Στειτ Ντιπάρτμεντ: Το «σχέδιο 28 σημείων» συντάχθηκε από τις ΗΠΑ

04:07ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Νεκρός και πέμπτος αστυνομικός μετά την μάχη με τα καρτέλ

03:33ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Μια νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Χούθι: Καταδίκασαν σε θάνατο 17 ανθρώπους για κατασκοπεία

02:35ΚΟΣΜΟΣ

Η συμφωνία για το κλίμα και ο στόχος των 1,5°C: Tι αλλάζει μετά τις δεσμεύσεις της ΕΕ στη COP30

02:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεύτερος νεκρός από την γρίπη των πτηνών

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Έξι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους μετά την προειδοποίηση των ΗΠΑ

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ, Κούσνερ και Ντμίτριεφ: Οι αρχιτέκτονες του σχεδίου των 28 σημείων - Καταρτίστηκε στο Μαϊάμι

01:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τερματίζει άμεσα την προστασία από απέλαση για Σομαλούς στη Μινεσότα

00:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Συμπλοκή μαθητών έξω από σχολείο - Βρέθηκε μαχαίρι

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ο Ζελένσκι πιο ευάλωτος από ποτέ και ο Τραμπ αυξάνει την πίεση

23:45ΥΓΕΙΑ

Διπλασιάστηκε η εμφάνιση υψηλής αρτηριακής πίεσης σε παιδιά και έφηβους την τελευταία 20ετία

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών την Κυριακή - Σκέψεις για μπλόκο στην Εθνική Οδό

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Πολ Κοστέλο – Ο σχεδιαστής που έκανε στυλιστικό είδωλο την πριγκίπισσα Νταϊάνα

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Κίνηση ανθρωπιάς από τον Κώστα Σλούκα

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω εμφάνισης drone

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Στους 21 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις - «Ο IDF σκότωσε πέντε υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς», υποστηρίζει ο Νετανιάχου

23:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Κυριακή με τοπικές βροχές και νεφώσεις  - Χιόνια στα ορεινά

22:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτοξεύτηκε ο αριθμός των συνταξιούχων που εργάζονται - Χρηματοδοτούν οι ίδιοι τις συντάξεις τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Η άδεια καρέκλα του Τραμπ και η προφητεία του Μακρόν: «Η G20 βρίσκεται στο τέλος ενός κύκλου»

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Κίνηση ανθρωπιάς από τον Κώστα Σλούκα

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και νέος κύκλος βροχών από την Τρίτη

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

21:14ΚΟΣΜΟΣ

«Το κοινό έχει παραπλανηθεί»: Μυστικά γυρισμένο ντοκιμαντέρ εξηγεί ότι... «οι εξωγήινοι υπάρχουν»

22:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτοξεύτηκε ο αριθμός των συνταξιούχων που εργάζονται - Χρηματοδοτούν οι ίδιοι τις συντάξεις τους

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που οι διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι για να διαφύγουν σφαδάζουν από τον πόνο – Βίντεο ντοκουμέντο

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Αύριο στη Γενεύη η Σύνοδος ΗΠΑ-ΕΕ-Ουκρανίας για το σχέδιο Τραμπ: Η ΕΕ απορρίπτει τμήμα του - Τα 4 σημεία που ζητά να αλλάξουν

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Την Πέμπτη λήγει η προθεσμία στον Ζελένσκι για την υπογραφή του ειρηνευτικού σχεδίου

16:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεν είναι πια επιστημονική φαντασία: Δραματική προειδοποίηση για τα νέα νευρο-όπλα - Μεταβάλλουν την ανθρώπινη συμπεριφορά

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, έχει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής - Διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Σας παίρνουν από Πολωνία (+48); Ένα κουδούνισμα και τέλος - Καλύτερα μην απαντήσετε

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Δραματικές προσπάθειες της ΕΜΑΚ να βοηθήσουν αποκλεισμένους πολίτες

22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0: Έκανε τη δουλειά με Ελ Κααμπί και Ταρέμι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ