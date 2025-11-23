Χρυσό ρολόι τσέπης από το ναυάγιο του Τιτανικού πουλήθηκε 1,78 εκατ. λίρες

Ένα χρυσό ρολόι τσέπης, που ανήκε σε ένα από τα πιο διάσημα και συγκινητικά ζευγάρια του Τιτανικού, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 1,78 εκατομμυρίων λιρών, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο που σχετίζεται με το ιστορικό ναυάγιο.

Το ρολόι, 18 καρατίων και χαραγμένο από την εταιρεία Jules Jurgensen, ανήκε στον Ίσιντορ Στράους, επιβάτη πρώτης θέσης και συνιδιοκτήτη των Macy’s, ο οποίος πνίγηκε μαζί με τη σύζυγό του, Ίντα, τον Απρίλιο του 1912. Το ζευγάρι έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ταινία Titanic, όπου απεικονίζονται αγκαλιασμένοι στα τελευταία τους λεπτά, μια σκηνή που έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη.

Ο Στράους αρνήθηκε να επιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο, δηλώνοντας ότι «δεν θα φύγει πριν από τους άλλους άντρες», ενώ η Ίντα αρνήθηκε να τον εγκαταλείψει. Οι τελευταίες τους στιγμές καταγράφηκαν στο κατάστρωμα, καθισμένοι δίπλα-δίπλα σε ξαπλώστρες, καθώς το πλοίο βυθιζόταν στα παγωμένα νερά.

Το ρολόι ανακτήθηκε από το σώμα του Στράους και επιστράφηκε στην οικογένεια, παραμένοντας δεκαετίες οικογενειακό κειμήλιο. Η πώλησή του, που πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Henry Aldridge & Son στο Γουίλτσιρ, αποτελεί την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί για αντικείμενο του Τιτανικού.

Μαζί με το ρολόι, πωλήθηκε και ένα γράμμα της Ίντα Στράους, γραμμένο σε χαρτί αλληλογραφίας του Τιτανικού, έναντι 100.000 λιρών. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε επίσης ρολόι τσέπης, που είχε πωληθεί πέρσι έναντι 1,56 εκατομμυρίων λιρών και ανήκε στον καπετάνιο ενός από τα πλοία που διέσωσαν πάνω από 700 επιβάτες.