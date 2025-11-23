Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει

Το τροχαίο δεν ήταν ατύχημα και το πρόσωπο που υπέδειξε ήταν πέραν πάσης υποψίας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει
Ένα αυτοκινητικό ατύχημα, τον άφησε σε κωματώδη κατάσταση και όλοι πίστεψαν ότι ήταν η κακιά στιγμή.

Αλλά όταν ο 22χρονος Ντάνιελ Γουότερμαν ξύπνησε για λίγο από το κώμα και πριν αφήσει την τελευταία πνοή του έκανε έναν ανατριχιαστικό ισχυρισμό. Δεν ήταν ατύχημα, αλλά η έγκυος σύντροφός του ήταν εκείνη που αποπειράθηκε να τον σκοτώσει.

Ο Ντάνιελ Γουότερμαν υπέστη σοβαρά τραύματα όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν αυτός και η σύντροφός του, Λέιγκα Μάμπι, συγκρούστηκε με ένα δέντρο. Με σπασμένα οστά, τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη και τρυπημένους πνεύμονες μετά το περιστατικό στις 9 Φεβρουαρίου, ο Ντάνιελ έπεσε σε κώμα.

Τρεις μήνες αργότερα ανέκτησε τις αισθήσεις του για αρκετό χρόνο ώστε να παραδώσει ένα οδυνηρό μήνυμα στους ντετέκτιβ, το οποίο και μετέφερε χρησιμοποιώντας έναν πίνακα. Αν και μόλις που μπορούσε να μιλήσει, ο Ντάνιελ εξακολουθούσε να μπορεί να ακουστεί βγάζοντας ήχους για να υποδείξει τα γράμματα που ήθελε να χρησιμοποιήσει, τα οποία οι αστυνομικοί έδειχναν στον πίνακα.

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη, ο Ντάνιελ είπε ότι καυγάδισε έντονα με την 24χρονη, αφότου ανακάλυψαν ότι ήταν έγκυος. Η Μάμπι είχε επίσης εξοργιστεί με ένα μήνυμα που είχε λάβει από μια φίλη του, με την οποία απλά μοιράζονταν το ίδιο πάθος για τον αθλητισμό, όπως αποκάλυψε αργότερα η μητέρα του.

Ο καβγάς του ζευγαριού ξέσπασε ενώ βρισκόταν στον δρόμο στην κομητεία Φλάγκλερ της Φλόριντα, με την κοπέλα στο τιμόνι, η οποία άρχισε να οδηγεί απερίσκεπτα.

Ο Ντάνιελ είχε κάνει προσπάθειες να ανοίξει την πόρτα και να βγει με ασφάλεια όταν το αυτοκίνητο, αλλά εκείνη επιτάχυνε αποτρέποντάς τον. Διηγήθηκε ότι η Μάμπι του είπε: «Δεν με νοιάζει τι θα συμβεί. Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει », πριν οδηγήσει σκόπιμα το αυτοκίνητο εκτός δρόμου και πέσει κατευθείαν πάνω σε ένα δέντρο.

Η Μάμπι τραυματίστηκε επίσης σοβαρά, αλλά τα κατάφερε και έκτοτε έχει γεννήσει.

Ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τι οδήγησε στο ατύχημα και θυμάται να ξυπνάει «με φρικτό πόνο», όπως αναφέρεται στην ένορκη κατάθεσή της, αν και η αφήγηση του Ντάνιελ είναι εκείνη που επιβεβαιώνεται από τον καταγραφέα δεδομένων συμβάντων του αυτοκινήτου.

Αρχικά, φαινόταν ότι η υγεία του Ντάνιελ βελτιωνόταν και μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης, ενώ η σύντροφός του κατηγορήθηκε για απερίσκεπτη οδήγηση, πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών και επιβαρυντικό ξυλοδαρμό με θανατηφόρο όπλο τον Ιούλιο.

Όμως στις 8 Οκτωβρίου, τα πράγματα πήραν μια τρομερή τροπή, με τον Ντάνιελ να πεθαίνει τραγικά αφού υπέφερε από πνευμονία. Οι κατηγορίες κατά τη Μάμπι αναβαθμίστηκαν σε ανθρωποκτονία από τροχαίο και φυλακίστηκε .

