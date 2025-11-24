Η Μελάνια Τραμπ παρέλαβε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο - Δείτε φωτογραφίες

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, παραλαμβάνει το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου για το 2025, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, παρέλαβε η ίδια το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο, σήμερα Δευτέρα.

Το δέντρο, που προήλθε από το Korson’s Tree Farms στο Μίσιγκαν, μεταφέρθηκε με μια πράσινη άμαξα που τραβούσαν τρία άλογα και οδηγούσαν τρεις άνδρες που φορούσαν ψηλά καπέλα.

«Είναι ένα πανέμορφο δέντρο», είπε η πρώτη κυρία καθώς περπατούσε γύρω από την άμαξα και έβγαζε φωτογραφίες.

Φορώντας ένα κρεμ παλτό και σκούρα κόκκινα γάντια, έσφιξε το χέρι ενός από τους οδηγούς και μιας γυναίκας που στεκόταν δίπλα στα δύο άλογα.

Δείτε φωτογραφίες:

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, παραλαμβάνει το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου για το 2025, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

