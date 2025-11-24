Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί το Πεκίνο τον Απρίλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανταλλάσσουν χειραψία πριν από τη συνάντησή τους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Gimhae στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη διακίνηση φαιντανύλης και τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων.

«Καταλήξαμε σε μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα «είναι εξαιρετικά ισχυρή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσης ότι αποδέχθηκε πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, συμπληρώνοντας ότι θα ακολουθήσει επίσημη επίσκεψη του κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ.