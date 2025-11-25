Τραγωδία στην Παταγονία: Πέντε τουρίστες νεκροί σε χιονοθύελλα – Συγκλονίζει η μαρτυρία επιζώντα

Πέντε τουρίστες έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα (17/11) όταν χιονοθύελλα έπληξε το εθνικό πάρκο Τόρες ντελ Πάινε της Χιλής, στην περιοχή της Παταγονίας.

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας στην περιφέρεια Μαγκαγιάνες, ο Χοσέ Αντόνιο Ρουίς, ανακοίνωσε πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν. Δύο Μεξικανοί, δύο Γερμανοί και μια Βρετανίδα. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι, που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, εντοπίστηκαν σώοι.

Τα ίχνη των τουριστών χάθηκαν σε δυσπρόσιτη τοποθεσία, όταν χιονοθύελλα έπληξε την περιοχή με ριπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 190 χλμ/ώρα – ανάλογες ενός ισχυρού κυκλώνα.

Το εθνικό πάρκο Τόρες ντελ Πάινε βρίσκεται στο νότιο άκρο της Χιλής, σε απόσταση περίπου 2.800 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαντιάγο, και προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Τι αποκαλύπτει επιζώντας

Μια τραγική σειρά γεγονότων αποκαλύπτεται μέσα από τη μαρτυρία του 41χρονου Βρετανού Κρίστιαν Όλντριτζ, ο οποίος επέζησε από τη φονική χιονοθύελλα που έπληξε την Παταγονία στη Χιλή, στη γνωστή ορεινή διαδρομή O-Circuit του εθνικού πάρκου Τόρες ντελ Πάινε. Αντίθετα, η 40χρονη φίλη του, Βικτόρια Μποντ, δεν τα κατάφερε. Το σώμα της ήταν ένα από τα πέντε που ανασύρθηκαν από τις αρχές.

«Μας είπαν ότι η διαδρομή είναι ασφαλής»

Ο Όλντριτζ ανέφερε ότι η ομάδα ξεκίνησε κανονικά τη διαδρομή, έχοντας ενημέρωση από το προσωπικό του πάρκου ότι το μονοπάτι ήταν «ανοιχτό και ασφαλές», παρά το γεγονός ότι οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούσαν για ακραία φαινόμενα.

Η καταιγίδα χτύπησε αιφνιδιαστικά. Η ομάδα βρέθηκε μέσα σε ανεμοθύελλα 190–200 χλμ./ώρα, με θερμοκρασίες υπό του μηδενός και μηδενική ορατότητα.

Η απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης

Μέσα στη χαοτική κατάσταση, η Βικτόρια Μποντ τραυματίστηκε και κατέρρευσε στο βουνό. Εθελοντές και πεζοπόροι προσπάθησαν να τη σώσουν, κατασκευάζοντας αυτοσχέδιο φορείο από στρώματα ύπνου, πολυστυρένιο και υλικά κατασκήνωσης, καθώς τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν να απογειωθούν λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια, η 40χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή από υποθερμία και δεν επιβίωσε.

«Ένιωσα ότι μου ξερίζωσαν ένα κομμάτι»

Ο 41χρονος περιγράφει το σοκ και το ψυχικό βάρος που κουβαλά η ομάδα:

«Σκεφτήκαμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Όταν τη χάσαμε, ένιωσα ότι μου ξερίζωσαν ένα κομμάτι. Αυτή η θλίψη θα μας συνοδεύει για πάντα».

Ερωτήματα για τις αποφάσεις του πάρκου

Οι αρχές της Χιλής διερευνούν τώρα τις συνθήκες υπό τις οποίες το προσωπικό επέτρεψε την αναχώρηση των ομάδων, ενώ υπήρχαν προειδοποιήσεις για επικίνδυνη χιονοθύελλα.

Η χιονοκαταιγίδα αποδείχθηκε μία από τις πιο φονικές που έπληξαν την περιοχή, καθώς συνολικά πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.