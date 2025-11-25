Ηφαίστειο στην Αιθιοπία εξερράγη για πρώτη φορά μετά από 10.000 χρόνια - Τέφρα σε όλες τις ηπείρους

Το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι (Hayli Gubbi), που βρισκόταν σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην περιοχή Αφάρ, στη βορειοανατολική Αιθιοπία, επανήλθε σε λειτουργία την Κυριακή (23/11), καλύπτοντας τα γειτονικά χωριά με τέφρα και δημιουργώντας προκλήσεις για τους αγρότες. Ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα, η έκρηξη αποτελεί απειλή για την τοπική κοινότητα των κτηνοτρόφων, καταστρέφοντας ζωτικής σημασίας βοσκοτόπια, δήλωσε ο τοπικός διοικητής Μοχάμεντ Σεΐντ στο Associated Press.

Οι κάτοικοι άκουσαν μια τρομακτική έκρηξη. «Ένιωσα σαν να είχε εκραγεί ξαφνικά μια βόμβα με καπνό και στάχτη», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ο κάτοικος Άχμεντ Αμπντέλα. Η έκρηξη ήταν ορατή από δορυφόρους, με τις εικόνες από τη NASA να δείχνουν πυκνά σύννεφα σκόνης να ανεβαίνουν στον ουρανό και να υψώνονται πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

❗️??? - Ethiopia's Hayli Gubbi Volcano Awakens After 10,000 Years



In a stunning geological event, Ethiopia's Hayli Gubbi volcano—long dormant in the remote Danakil Depression of the Afar Rift—erupted explosively for the first time in recorded history on November 23, 2025.



The… pic.twitter.com/bZby4sAuOC — ??The Informant (@theinformant_x) November 24, 2025

Τα ηφαιστειακά σύννεφα από την έκρηξη εμφανίστηκαν πάνω από την Υεμένη, το Ομάν, το Πακιστάν και την Ινδία, σύμφωνα με το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηφαιστειακής Τέφρας της Τουλούζης. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Πακιστάν εξέδωσε προειδοποίηση μετά την εισβολή τέφρας στον εναέριο χώρο του αργά τη Δευτέρα.

??? Hayli Gubbi volcano erupts for the first time in 10,000 years



The eruption sent a massive ash plume rising 10-15 kilometers into the sky.



? Northeastern Ethiopia pic.twitter.com/gHaDkA6XKz — Sputnik Africa (@sputnik_africa) November 24, 2025

Στην Ινδία, η εθνική αεροπορική εταιρεία Air India ακύρωσε αρκετές εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις για να πραγματοποιήσει «προληπτικούς ελέγχους σε αεροσκάφη που είχαν πετάξει πάνω από ορισμένες γεωγραφικές τοποθεσίες μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Hayli Gubbi», ανέφερε στο X. Το Δελχί, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση, δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά επειδή η τέφρα παρασύρεται σε μεγάλο υψόμετρο, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία (IMD) της Ινδίας.

Today's Hayli Gubbi (volcanic) eruption seen from space



There are no known eruptions on record from the Hayli Gubbi in the past several thousands of years, which could mean it erupted after a potentially very long repose interval; however, records from the Danakil region are… pic.twitter.com/jaHvqMKZvQ — Science & Astronomy (@sci_astronomy) November 24, 2025

Τα νέφη αναμένεται να κινηθούν γρήγορα ανατολικά, πρόσθεσε το IMD. Περίπου 800 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αντί Αμπέμπα, το Hayli Gubbi είναι το νοτιότερο ηφαίστειο της οροσειράς Erta Ale, μιας ηφαιστειακής αλυσίδας στην περιοχή Afar της Αιθιοπίας. Υψώνεται σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων και βρίσκεται μέσα σε μια ζώνη έντονης γεωλογικής δραστηριότητας όπου συναντώνται δύο τεκτονικές πλάκες.

Διαβάστε επίσης