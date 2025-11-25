Louis C.K.: Εθεάθη σε τρυφερά τετ α τετ με την χήρα του Philip Seymour Hoffman, Mimi O’Donne

Ο Louis C.K. εντοπίστηκε στη Νέα Υόρκη σε τρυφερά τετ α τετ με τη Mimi O’Donnell, την επί πολλά έτη σύντροφο του αείμνηστου ηθοποιού, Philip Seymour Hoffman.

Οι φωτογραφίες, που δημοσίευσε η Daily Mail, δείχνουν το ζευγάρι να φιλιέται στους δρόμους του Μανχάταν.

'Canceled' comedian Louis C.K. devours Hollywood legend's widow on streets of NYC as steamy romance is revealed https://t.co/pZRThZTQAQ — Daily Mail (@DailyMail) November 25, 2025

Σε ένα από τα καρέ, ο κωμικός ηθοποιός κρατά απαλά το κεφάλι της O’Donnell καθώς φιλιούνται, ενώ σε άλλη φωτογραφία χαϊδεύει το πρόσωπό της κοιτάζοντάς την στα μάτια. Ο C.K. φορούσε μαύρο παλτό, φούτερ και τζιν, ενώ η O’Donnell είχε επιλέξει χαλαρό look με μπλε jacket, γυρισμένο τζιν και μποτάκια.

Η Mimi O’Donnell υπήρξε σε σχέση με τον Hoffman για 15 χρόνια και απέκτησαν τρία παιδιά: τον Cooper, την Tallulah και τη Willa.

Ο βραβευμένος ηθοποιός πέθανε το 2014 από υπερβολική δόση ηρωίνης, σε ηλικία μόλις 46 ετών.

Ο Phillip Seymour Hoffman / AP

Έκτοτε, η O’Donnell δεν είχε εμφανιστεί δημόσια με νέο σύντροφο. Σε ένα συγκινητικό άρθρο που είχε γράψει για τη Vogue το 2018, είχε μιλήσει ανοιχτά για το πένθος της:

«Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια από τότε που πέθανε ο Phil και για εμάς –για μένα και τα παιδιά– αυτό το γεγονός είναι παρόν καθημερινά. Μιλάμε γι’ αυτόν συνέχεια, αλλά πλέον χωρίς να ξεσπάμε αμέσως σε κλάματα», έγραψε.

«Μπορούμε να μιλάμε για τις καλές και τις δύσκολες πλευρές του, για τις αστείες στιγμές, για όσα έκανε και μας τρέλαιναν, αλλά και για όσα έκανε και ήταν τρυφερά και γεμάτα αγάπη. Αυτό μας ενώνει και κρατά το πνεύμα του ζωντανό».

O Philip Seymour Hoffman και η Mimi O'Donnell / AP

Ο Louis C.K., από την άλλη, είχε βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων το 2017, όταν πολλές γυναίκες τον κατηγόρησαν για ανάρμοστη συμπεριφορά—καταγγελίες που ο ίδιος παραδέχθηκε.

Ο Louis C.K. / AP

«Αυτές οι ιστορίες είναι αληθινές. Πίστευα ότι όσα έκανα ήταν εντάξει γιατί πάντα ρωτούσα πρώτα», είχε δηλώσει τότε.

Παρά το σκάνδαλο, ο κωμικός κατάφερε να επιστρέψει στη σκηνή και αυτή την περίοδο βρίσκεται στη stand-up περιοδεία του “Ridiculous”.

Ο C.K. ήταν παντρεμένος με την Alix Bailey από το 1995 έως το 2008 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες.

Διαβάστε επίσης