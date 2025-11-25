Η μικρή πόλη που «γεννήθηκε» το δολάριο και δεν δέχεται... δολάρια
Πολύ πριν το αμερικανικό δολάριο γίνει το ισχυρότερο νόμισμα του κόσμου, οι ρίζες του ξεκινούν από μια ταπεινή πόλη της Βοημίας, όπου κόπηκε ο πρόγονός του, το τάλερ
Πριν γίνει το παγκόσμιο νόμισμα-σύμβολο ισχύος, το δολάριο είχε μια απροσδόκητη αφετηρία: τη μικρή βοημική πόλη Γιάχιμοβ. Σήμερα αριθμεί μόλις 2.300 κατοίκους, δεν έχει ούτε τράπεζες και… ούτε καν δέχεται δολάρια, παρότι αποτελεί την κοιτίδα τους.
