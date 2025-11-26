Νέα Ζηλανδία: Ισόβια στη γυναίκα που σκότωσε τα δύο της παιδιά και έκρυψε τις σορούς σε βαλίτσες

Μια μητέρα στη Νέα Ζηλανδία που σκότωσε τα δύο παιδιά της και έκρυψε τα πτώματά τους σε βαλίτσες καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Newsbomb

Νέα Ζηλανδία: Ισόβια στη γυναίκα που σκότωσε τα δύο της παιδιά και έκρυψε τις σορούς σε βαλίτσες
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Χακιούνγκ Λι κρίθηκε ένοχη τον Σεπτέμβριο για τις δολοφονίες της οκτάχρονης Γιούνα Τζο και της εξάχρονης Μίνου Τζο και πλέον καλείται να περάσει τουλάχιστον 17 χρόνια πίσω από τα κάγκελα προτού δικαιωθεί αποφυλάκιση υπό όρους. Η 45χρονη γυναίκα υποστήριξε ότι δεν είχε σώας τας φρένας κατά τη στιγμή των δολοφονιών το 2018, οι οποίες συνέβησαν λίγο μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο. Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζέφρι Βένινγκ δήλωσε ότι η ψυχική υγεία της Λι έπαιξε ρόλο στην υπόθεση, αλλά ότι οι πράξεις της ήταν προμελετημένες.

Οι σοροί των παιδιών ανακαλύφθηκαν μόλις το 2022 από ένα ζευγάρι που κέρδισε μια δημοπρασία για το περιεχόμενο μιας εγκαταλελειμμένης μονάδας αποθήκευσης στο Όκλαντ. Κατά τη διάρκεια της δίκης που διήρκεσε περισσότερο από δύο εβδομάδες, οι δικηγόροι υπεράσπισης της κατηγορούμενης δήλωσαν στο δικαστήριο ότι η ψυχική της υγεία επιδεινώθηκε μετά τον θάνατο του συζύγου της και ότι άρχισε να πιστεύει ότι ήταν καλύτερο να πεθάνουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Η Λι προσπάθησε να αυτοκτονήσει και να σκοτώσει τα παιδιά της δίνοντάς τους μια δόση αντικαταθλιπτικού ανακατεμένου σε χυμό, αλλά πήρε λάθος δόση, ξύπνησε και διαπίστωσε ότι τα παιδιά της ήταν νεκρά, δήλωσαν οι δικηγόροι της. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η πράξη της Λι ήταν «μια εγωιστική πράξη για να απελευθερωθεί από το βάρος της γονικής μέριμνας και μόνο».

Μετά τις δολοφονίες, άλλαξε το όνομά της και έφυγε από τη Νέα Ζηλανδία. Συνελήφθη στη Νότια Κορέα -όπου γεννήθηκε- τον Σεπτέμβριο του 2022 και εκδόθηκε πίσω στη Νέα Ζηλανδία αργότερα τον ίδιο χρόνο.

Σε μια συγκινητική δήλωση που ανέγνωσαν οι εισαγγελείς, η μητέρα της Λι, Τσουν Τζα Λι, δήλωσε ότι μετανιώνει που δεν πήγε την κόρη της σε σύμβουλο, σημειώνοντας ότι η Λι «δεν είχε καμία θέληση για ζωή» μετά τον θάνατο του Τζο από καρκίνο τον Νοέμβριο του 2017. «Αν ήθελε να πεθάνει, γιατί δεν πέθανε μόνη της; Γιατί πήρε μαζί της τα αθώα παιδιά;» έγραψε σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης της Νέας Ζηλανδίας.

Ο αδερφός του Τζο, Τζίμι, είπε ότι «ποτέ δεν φανταζόταν ότι μια τόσο βαθιά τραγωδία θα έπληττε την οικογένειά μας». Η Λι πιθανότατα έπασχε από «άτυπη κατάθλιψη» και παρατεταμένη αντίδραση πένθους κατά τη στιγμή των δολοφονιών, σύμφωνα με ψυχιατρική αξιολόγηση που διεξήχθη πριν από την επιβολή της ποινής, μετέδωσε ο τοπικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RNZ.

Ο δικαστής Βένινγκ διέταξε η Λι να αντιμετωπιστεί ως «ειδική ασθενής» κατά τη διάρκεια της φυλάκισής της, δεδομένης της ψυχικής της κατάστασης. «Δεν μπορούσες να ανταπεξέλθεις όταν [ο σύζυγός σου] αρρώστησε σοβαρά και ίσως δεν μπορούσες να ανεχτείς να έχεις τα παιδιά γύρω σου ως μια συνεχή υπενθύμιση της προηγούμενης ευτυχισμένης ζωής σου, η οποία σου είχε αφαιρεθεί σκληρά», είπε ο δικαστής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις Newsbomb για το έγκλημα στη Σαλαμίνα: «Ήταν σαν να είχε μπει ο δαίμονας μέσα της, είχε το βλέμμα της Πισπιρίγκου»

08:41ΜΠΑΣΚΕΤ

«Λατρεία» για Παναθηναϊκό, «Λάβα» στο Φάληρο - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Ισόβια στη γυναίκα που σκότωσε τα δύο της παιδιά και έκρυψε τις σορούς σε βαλίτσες

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 7 καθημερινές συνήθειες που μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στην ευτυχία

08:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Αυτές είναι οι αυξήσεις που θα δουν οι στρατιωτικοί

08:38LIFESTYLE

Τραγουδιστής υπέστη σεξουαλική παρενόχληση επί σκηνής - Θαυμάστρια του θώπευσε τον καβάλο - Βίντεο

08:28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητό του

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στην Ινδονησία: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και πενήντα τραυματίες - Δείτε βίντεο

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Νταν Ντρίσκολ: Ποιος είναι ο «άνθρωπος των drones» του Τραμπ που ανέλαβε κρίσιμο ρόλο στις συνομιλίες για την Ουκρανία

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικές διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Λάρισας - Κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πότε θα χτυπήσει η «Adel» την Αττική

08:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βολές» Κωνσταντοπούλου σε Τσίπρα: «Έπρεπε να είναι στη φυλακή για το Μάτι»

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλίαρτος: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καρότσα τρακτέρ - Βίντεο και φωτογραφίες

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο διάλογος Γουίτκοφ - Ουσάκοφ που «γέννησε» το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία -

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποδηλάτης πήδηξε μέσα από δύο κινούμενα αυτόνομα φορτηγά

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μόλις το είδα, το έβαλα στα πόδια...» - Όταν ο Αλέξης Τσίπρας είδε στα Εξάρχεια αφίσα του

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Χριστούγεννα με γεμάτες τσέπες - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρεμιέρα: Ανέκδοτα έργα του Μπαχ ήχησαν για πρώτη φορά έπειτα από 300 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις Newsbomb για το έγκλημα στη Σαλαμίνα: «Ήταν σαν να είχε μπει ο δαίμονας μέσα της, είχε το βλέμμα της Πισπιρίγκου»

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

07:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Να προσέχετε τη νύφη μου» - Τα προφητικά λόγια της 75χρονης πριν τη δολοφονία

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Χτύπησε» και στον Πειραιά ο «δράκος» του Αλίμου - Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛΑΣ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου: Είναι κατάμαυρο, πιθανόν «εξωγήινης» προέλευσης με τιμη πώλησης από 12 εκατ. - Ο τεχνίτης που το λάξεψε μιλά στο Newsbomb

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

08:28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητό του

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πότε θα χτυπήσει η «Adel» την Αττική

05:46ΚΑΙΡΟΣ

«Red Code» σε αρκετές περιοχές – Έρχονται σφοδρές καταιγίδες – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία Adel

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Ρώμη: 18χρονη βιάστηκε από 3 Μαροκινούς μπροστά στον φίλο της

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική οργάνωση η Μουσουλμανική Αδελφότητα: Η δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι του Ερντογάν και του Κατάρ- Η εμπλοκή του κινήματος MAGA

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μόλις το είδα, το έβαλα στα πόδια...» - Όταν ο Αλέξης Τσίπρας είδε στα Εξάρχεια αφίσα του

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 7 καθημερινές συνήθειες που μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στην ευτυχία

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η «Ιθάκη» και ο τυχερός Μητσοτάκης, ο Μαρινάκης που πείστηκε, ο Νίκος ο… σιωπηλός, τα κόκκινα γυαλιά του κόκκινου Πάνου, έχουν πιάσει αγκαζέ την Κίμπερλι, η Ελευσίνα χωράει και το ταμείο των σούπερ μάρκετ

21:23ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στην Ήπειρο - Οι περιοχές που θα «βουλιάξουν» μέχρι την Παρασκευή

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο διάλογος Γουίτκοφ - Ουσάκοφ που «γέννησε» το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία -

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ