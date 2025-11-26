Νέα Ζηλανδία: Ισόβια στη γυναίκα που σκότωσε τα δύο της παιδιά και έκρυψε τις σορούς σε βαλίτσες

Η Χακιούνγκ Λι κρίθηκε ένοχη τον Σεπτέμβριο για τις δολοφονίες της οκτάχρονης Γιούνα Τζο και της εξάχρονης Μίνου Τζο και πλέον καλείται να περάσει τουλάχιστον 17 χρόνια πίσω από τα κάγκελα προτού δικαιωθεί αποφυλάκιση υπό όρους. Η 45χρονη γυναίκα υποστήριξε ότι δεν είχε σώας τας φρένας κατά τη στιγμή των δολοφονιών το 2018, οι οποίες συνέβησαν λίγο μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο. Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζέφρι Βένινγκ δήλωσε ότι η ψυχική υγεία της Λι έπαιξε ρόλο στην υπόθεση, αλλά ότι οι πράξεις της ήταν προμελετημένες.

Οι σοροί των παιδιών ανακαλύφθηκαν μόλις το 2022 από ένα ζευγάρι που κέρδισε μια δημοπρασία για το περιεχόμενο μιας εγκαταλελειμμένης μονάδας αποθήκευσης στο Όκλαντ. Κατά τη διάρκεια της δίκης που διήρκεσε περισσότερο από δύο εβδομάδες, οι δικηγόροι υπεράσπισης της κατηγορούμενης δήλωσαν στο δικαστήριο ότι η ψυχική της υγεία επιδεινώθηκε μετά τον θάνατο του συζύγου της και ότι άρχισε να πιστεύει ότι ήταν καλύτερο να πεθάνουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Η Λι προσπάθησε να αυτοκτονήσει και να σκοτώσει τα παιδιά της δίνοντάς τους μια δόση αντικαταθλιπτικού ανακατεμένου σε χυμό, αλλά πήρε λάθος δόση, ξύπνησε και διαπίστωσε ότι τα παιδιά της ήταν νεκρά, δήλωσαν οι δικηγόροι της. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η πράξη της Λι ήταν «μια εγωιστική πράξη για να απελευθερωθεί από το βάρος της γονικής μέριμνας και μόνο».

Μετά τις δολοφονίες, άλλαξε το όνομά της και έφυγε από τη Νέα Ζηλανδία. Συνελήφθη στη Νότια Κορέα -όπου γεννήθηκε- τον Σεπτέμβριο του 2022 και εκδόθηκε πίσω στη Νέα Ζηλανδία αργότερα τον ίδιο χρόνο.

Σε μια συγκινητική δήλωση που ανέγνωσαν οι εισαγγελείς, η μητέρα της Λι, Τσουν Τζα Λι, δήλωσε ότι μετανιώνει που δεν πήγε την κόρη της σε σύμβουλο, σημειώνοντας ότι η Λι «δεν είχε καμία θέληση για ζωή» μετά τον θάνατο του Τζο από καρκίνο τον Νοέμβριο του 2017. «Αν ήθελε να πεθάνει, γιατί δεν πέθανε μόνη της; Γιατί πήρε μαζί της τα αθώα παιδιά;» έγραψε σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης της Νέας Ζηλανδίας.

Ο αδερφός του Τζο, Τζίμι, είπε ότι «ποτέ δεν φανταζόταν ότι μια τόσο βαθιά τραγωδία θα έπληττε την οικογένειά μας». Η Λι πιθανότατα έπασχε από «άτυπη κατάθλιψη» και παρατεταμένη αντίδραση πένθους κατά τη στιγμή των δολοφονιών, σύμφωνα με ψυχιατρική αξιολόγηση που διεξήχθη πριν από την επιβολή της ποινής, μετέδωσε ο τοπικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RNZ.

Ο δικαστής Βένινγκ διέταξε η Λι να αντιμετωπιστεί ως «ειδική ασθενής» κατά τη διάρκεια της φυλάκισής της, δεδομένης της ψυχικής της κατάστασης. «Δεν μπορούσες να ανταπεξέλθεις όταν [ο σύζυγός σου] αρρώστησε σοβαρά και ίσως δεν μπορούσες να ανεχτείς να έχεις τα παιδιά γύρω σου ως μια συνεχή υπενθύμιση της προηγούμενης ευτυχισμένης ζωής σου, η οποία σου είχε αφαιρεθεί σκληρά», είπε ο δικαστής.