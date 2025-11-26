Καλιφόρνια: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και την ξέθαψε για να βιάσει τη σορό

Ένας άνδρας από τη νότια Καλιφόρνια καταδικάστηκε για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του, αφού δήλωσε στην αστυνομία ότι ένιωθε σαν «τέρας» επειδή την σκότωσε και την έθαψε — και στη συνέχεια επέστρεψε στον τάφο της το επόμενο πρωί, ξέθαψε το πτώμα της, την κακοποίησε σεξουαλικά και την έθαψε ξανά.

Ο φρικιαστικός φόνος συνέβη τη νύχτα της 10ης Νοεμβρίου 2022, όταν, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο Ζαρμπάμπ Αλί είπε στην αστυνομία ότι σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του, Ρέιτσελ Καστίγιο. Είπε ότι περίμενε έξω από το διαμέρισμά της, μπήκε κρυφά μέσα, κρύφτηκε και στη συνέχεια την μαχαίρωσε πολλές φορές στο στήθος όταν βγήκε από το μπάνιο.

Ο 28χρονος Αλί ομολόγησε ότι σκότωσε την Καστίγιο, την 25χρονη μητέρα των δύο παιδιών του, κατά τη διάρκεια ανάκρισης από την αστυνομία λίγες ημέρες μετά την ανακάλυψη της σορού της σε μια απομακρυσμένη περιοχή στο Littlerock της Καλιφόρνια, στις 13 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε τότε το KTLA.

Ο άνδρας συνελήφθη στις 14 Νοεμβρίου 2022 και τρία χρόνια αργότερα καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, ανακοίνωσε η Εισαγγελία της Κομητείας Ventura.

Οι ένορκοι «έκριναν αληθινές» μια σειρά από ειδικές περιστάσεις στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ο Αλί δολοφόνησε τη σύζυγό του «με την μέθοδο της ενέδρας» και με τη χρήση μαχαιριού.

Ο πατέρας δύο παιδιών είχε προηγουμένως ομολογήσει την ενοχή του για σεξουαλική κακοποίηση της σορού της εν διαστάσει συζύγου του, αφού την είχε ήδη θάψει, σύμφωνα με την Εισαγγελία.

O 28χρονος μετά την ανακοίνωση της απόφασης των ενόρκων. Εισαγγελία κομητείας Ventura

«Είμαι τέρας, την βίασα»

Στο δικαστήριο, οι εισαγγελείς έδειξαν βίντεο από την ανάκριση του Αλί από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας ομολόγησε ότι ξέθαψε το πτώμα της συζύγου του το πρωί μετά την ταφή της, προκειμένου να το κακοποιήσει σεξουαλικά. Στη συνέχεια, την έθαψε για δεύτερη φορά στο ίδιο σημείο.

«Για να επιβεβαιώσω ότι είμαι τέρας, την βίασα», ακούγεται ο Αλί να λέει στο βίντεο της ανάκρισης από την αστυνομία, σύμφωνα με το KTLA.

Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Ventura δήλωσε ότι ο Αλί «αντιμετωπίζει τώρα ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής».

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της Ρέιτσελ, που έχει υποστεί αδιανόητο πόνο από την ημέρα που τους την πήραν», δήλωσε ο ανώτερος αναπληρωτής εισαγγελέας Ντέιβιντ Ράσελ σε μια δήλωση.

Η Ρέιτσελ Καστίγιο. Facebook

Η οικογένεια της Καστίγιο δήλωσε μετά τη καταδίκη του Αλί ότι ήλπιζαν σε μια ακόμα πιο αυστηρή ποινή.

«Αποκάλεσε τον εαυτό του τέρας στο εδώλιο, και αυτό ακριβώς είναι», δήλωσε ο πατέρας της Καστίγιο, Κρις Καστίγιο, σύμφωνα με την εφημερίδα Ventura County Star. «Δεν είχε καν αμυντικά τραύματα στα χέρια της, επειδή την μαχαίρωσε αμέσως μέχρι θανάτου, και αυτό είναι τόσο σατανικό και φρικτό».

Άλλα μέλη της οικογένειας διαφώνησαν με το γεγονός ότι ο Άλι ισχυρίστηκε στο εδώλιο των μαρτύρων ότι ίσως σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του λόγω της υποτιθέμενης απιστίας της, σύμφωνα με την εφημερίδα.

«Ήταν άριστη φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό της πρόγραμμα, δεν ήταν τοξικομανής και σεξομανής», δήλωσε η θεία της Καστίγιο, Ρενέ Ρέντινγκ, σύμφωνα με την εφημερίδα Ventura County Star.

*Με πληροφορίες από People, Fox11

