ΗΠΑ: Ακινητοποιήθηκαν οι αναχωρήσεις προς το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν λόγω ζητημάτων ασφαλείας

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι αναχωρήσεις αεροσκαφών με προορισμό το αεροδρόμιο Ronald Reagan Washington National ανεστάλησαν λόγω θεμάτων ασφαλείας.

Σύμφωνα με σχετική οδηγία της FAA, η καθήλωση στο έδαφος αναμένεται να διαρκέσει περίπου μια ώρα, με «μέτριες πιθανότητες» παράτασης.

Η Υπηρεσία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τη φύση του προβλήματος ασφαλείας.