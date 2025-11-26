ΗΠΑ: Ακινητοποιήθηκαν οι αναχωρήσεις προς το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν λόγω ζητημάτων ασφαλείας
Η καθήλωση στο έδαφος αναμένεται να διαρκέσει περίπου μια ώρα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι αναχωρήσεις αεροσκαφών με προορισμό το αεροδρόμιο Ronald Reagan Washington National ανεστάλησαν λόγω θεμάτων ασφαλείας.
Σύμφωνα με σχετική οδηγία της FAA, η καθήλωση στο έδαφος αναμένεται να διαρκέσει περίπου μια ώρα, με «μέτριες πιθανότητες» παράτασης.
Η Υπηρεσία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τη φύση του προβλήματος ασφαλείας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στην Ορεστιάδα για την εξαφάνιση 23χρονου
21:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Φλώρινα: Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Πρέσπα
21:20 ∙ LIFESTYLE
Από φυλακισμένη παίρνει το «πάνω χέρι» - Όσα θα γίνουν στο Grand Hotel
20:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ