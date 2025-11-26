Χονγκ Κονγκ: Τρεις συλλήψεις για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε ουρανοξύστη - 36 νεκροί, 279 αγνοούμενοι

Οι άνθρωποι παρακολουθούν τις φλόγες που καταπίνουν ένα κτίριο στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ συνέλαβε τρεις άνδρες σε σχέση με την πυρκαγιά που εξαπλώθηκε μέσω μπαμπού σκαλωσιών σε ψηλά κτίρια της περιοχής Τάι Πο. Από την πυρκαγιά έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 36 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης, 279 αγνοούνται και 29 νοσηλεύονται, στην πιο θανατηφόρα πυρκαγιά που έχει πλήξει την πόλη τα τελευταία χρόνια.

Εκατοντάδες κάτοικοι εκκενώθηκαν καθώς η πυρκαγιά, που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, εξαπλώθηκε σε επτά από τα οκτώ πολυώροφα κτίρια διαμερισμάτων σε ένα συγκρότημα κατοικιών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας του Χονγκ Κονγκ, Λο Τσονγκ Μάου, οι περισσότεροι τραυματίες υπέστησαν σοβαρά αναπνευστικά εγκαύματα και νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Άλλοι φέρουν εγκαύματα και έχουν παρουσιάσει συμπτώματα δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα.

Πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο Wang Fuk Court, μια οικιστική περιοχή στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025. AP

Οι Αρχές ανέφεραν νωρίτερα ότι θα εξετάσουν διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και το αν τα υλικά των εξωτερικών τοίχων των πολυώροφων κτιρίων πληρούσαν τους δείκτες πυραντίστασης, καθώς η ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς ήταν ασυνήθιστη.

Η φωτιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court, από το οποίο πυκνός κόκκινος καπνός υψωνόταν στον ουρανό, βρίσκεται σταδιακά υπό έλεγχο, ανέφερε ο Λο.

Βίντεο από το σημείο έδειχναν πύρινες μάζες σκαλωσιών να καταρρέουν, ενώ κάτοικοι παρακολουθούσαν με αγωνία αναζητώντας νέα για τους δικούς τους ανθρώπους.

Πυροσβέστες αγωνίζονταν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τους πύργους των 31 ορόφων, με τις φλόγες να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

Εικόνες από τον τόπο του συμβάντος κατέγραψαν πυροσβέστες να ρίχνουν νερό στις φλόγες από τις σκάλες των πυροσβεστικών οχημάτων.

Πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο Wang Fuk Court, μια οικιστική περιοχή στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025. AP

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα 2.000 κατοικιών που αποτελείται από οκτώ κτίρια συνολικά.

Κάτοικοι της περιοχής, μιλώντας στα τοπικά μέσα, κατέκριναν τους χειρισμούς των Αρχών.

«Σε δασικές πυρκαγιές ρίχνουν νερό με ελικόπτερα, αλλά εδώ δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Πώς άφησαν τα κτίρια να συνεχίσουν να καίγονται;» δήλωσε μια γυναίκα περίπου 60 ετών στην South China Morning Post. «Η γειτονιά είναι τόσο κοντά στον πυροσβεστικό σταθμό, πιστεύαμε ότι θα το έσβηναν γρήγορα. Τώρα όμως η φωτιά έχει εξαπλωθεί. Είμαι απογοητευμένη».

Καπνός υψώνεται μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο Wang Fuk Court, μια οικιστική περιοχή στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025. AP

Ο 71χρονος Γουόνγκ, κάτοικος του συγκροτήματος, ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας ότι η σύζυγός του είναι εγκλωβισμένη σε ένα από κτίρια. Ένας πυροσβέστης ήταν μεταξύ των 36 που έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής.

Ο Χάρι Τσεούνγκ, 66 ετών, που ζούσε στον Μπλοκ 2 του συγκροτήματος για πάνω από 40 χρόνια δήλωσε ότι άκουσε έναν «πολύ δυνατό θόρυβο γύρω στις 2:45 μ.μ.» (08:45 π.μ. ώρα Ελλάδας) και είδε πυρκαγιά να ξεσπά σε κοντινό κτίριο. «Πήγα αμέσως να πάρω τα πράγματά μου», δήλωσε. «Δεν ξέρω πώς νιώθω. Απλά σκέφτομαι πού θα κοιμηθώ σήμερα γιατί πιθανόν δεν θα μπορώ να επιστρέψω σπίτι».

Πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο Wang Fuk Court, μια οικιστική περιοχή στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025. AP

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί σε κοντινή πεζογέφυρα, παρακολουθώντας με απόγνωση και τραβώντας φωτογραφίες, καθώς ο μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τα κτίρια, σε κάποια από οποία είχαν στηθεί μπαμπού σκαλωσιές, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους να αναφέρουν ότι τα οικήματα αυτά ήταν υπό ανακαίνιση εδώ και περίπου ένα χρόνο.