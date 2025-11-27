Oργή από αξιωματούχο της ΕΕ: «Οι ΗΠΑ μας εκβιάζουν για να χαλαρώσουμε την ψηφιακή νομοθεσία μας»

Οι ευρωπαϊκοί ψηφιακοί κανόνες δεν είναι διαπραγματεύσιμοι τονίζει η Τερέζα Ριμπέρα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για εκβιασμό

Oργή από αξιωματούχο της ΕΕ: «Οι ΗΠΑ μας εκβιάζουν για να χαλαρώσουμε την ψηφιακή νομοθεσία μας»

H Tερέζα Ριμπέρα

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής αντιμονοπωλιακής αρχής, Τερέζα Ριμπέρα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί «εκβιασμό» με στόχο να πιέσει την ΕΕ να αποδυναμώσει τους τεχνολογικούς κανόνες της.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ δήλωσε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τροποποιήσουν την προσέγγισή τους σχετικά με τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, εάν η ΕΕ επανεξετάσει τους ψηφιακούς της κανόνες. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ερμήνευσαν τα σχόλιά του ως στοχοποιητικά των εμβληματικών τεχνολογικών κανονισμών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA). «Είναι εκβιασμός», δήλωσε η Ισπανίδα επίτροπος στο POLITICO σε συνέντευξή της την Τετάρτη. «[Αυτή] είναι η πρόθεσή τους, αλλά δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε αυτό το είδος εκβιασμού».

Η Ριμπέρα, η οποία ως εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής κατατάσσεται δεύτερη μετά την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι το ψηφιακό εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ δεν θα πρέπει να έχει καμία σχέση με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αναθεωρήσει τη συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο στην οποία κατέληξε με την φον ντερ Λάιεν στο θέρετρο γκολφ της Σκωτίας τον Ιούλιο.

Η παρέμβαση πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη στιγμή στις τρέχουσες εμπορικές συνομιλίες. Η Ουάσινγκτον θεωρεί την DMA ως μεροληπτική, επειδή οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες που ρυθμίζει - όπως η Microsoft, η Google ή η Amazon - είναι σχεδόν όλες αμερικανικές. Επίσης, διαφωνεί με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών, ο οποίος επιδιώκει να περιορίσει τον παράνομο διαδικτυακό λόγο, θεωρώντας τον ως σχεδιασμένο να περιορίζει τα κοινωνικά δίκτυα όπως το X του Έλον Μασκ.

Η Ριμπέρα δήλωσε ότι οι κανόνες είναι θέμα κυριαρχίας και δεν θα πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής μιας εμπορικής διαπραγμάτευσης. «Σεβόμαστε τους κανόνες, όποιους κανόνες έχουν για την αγορά τους: ψηφιακή αγορά, τομέας υγείας, χάλυβα, οτιδήποτε... αυτοκίνητα, πρότυπα», είπε αναφερόμενη στις ΗΠΑ. «Είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι η ρύθμιση και η κυριαρχία τους. Έτσι συμβαίνει και εδώ».

Η Ριμπέρα, μαζί με την επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ Χένα Βιρκούνεν, επιβλέπει την DMA, η οποία αστυνομεύει τη συμπεριφορά των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών και επιδιώκει να διατηρήσει τον δίκαιο ανταγωνισμό. Αντιτάχθηκε έντονα στα σχόλια που έκανε ο Λούτνικ μετά τη συνάντησή του με αξιωματούχους και υπουργούς της ΕΕ τη Δευτέρα, λέγοντας ότι «το ευρωπαϊκό ψηφιακό εγχειρίδιο κανόνων δεν είναι προς διαπραγμάτευση».

Όταν ρωτήθηκε γιατί έκανε μια τόσο έντονη δήλωση, η Ριμπέρα απάντησε ότι τα σχόλια του Λούτνικ ήταν «άμεση επίθεση κατά της DMA». Πρόσθεσε: «Είναι δική μου ευθύνη να υπερασπιστώ μια εύρυθμα λειτουργούσα ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη». Παρά την ασυμβίβαστη αντίδρασή της, η αλληλεγγύη σχετικά με την DMA αρχίζει να εμφανίζει ανεπαίσθητες ρωγμές μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Ο Λούτνικ δήλωσε μετά τη συνάντηση της Δευτέρας ότι ορισμένοι υπουργοί εμπορίου της ΕΕ δεν αντιστάθηκαν τόσο όσο η Επιτροπή στην ιδέα της αναθεώρησης των ψηφιακών κανόνων του μπλοκ. «Βλέπω πολλούς υπουργούς... κάποιοι είναι πιο ανοιχτόμυαλοι από άλλους», δήλωσε στο Bloomberg TV , λέγοντας ότι εάν η Ευρώπη θέλει αμερικανικές επενδύσεις, θα πρέπει να αλλάξει το ρυθμιστικό της μοντέλο.

Η Γερμανίδα Κατερίνα Ράιχε, μιλώντας στο περιθώριο της συνάντησης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τάσσεται υπέρ μιας περαιτέρω χαλάρωσης των ψηφιακών κανόνων της ΕΕ. «Η Γερμανία έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει ευκαιρίες να διαδραματίσει ρόλο στον ψηφιακό κόσμο», δήλωσε, αναφερόμενη συγκεκριμένα στον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές και στον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Η προσπάθεια άσκησης πίεσης από την Ουάσινγκτον για την αποδυνάμωση του ψηφιακού κανονιστικού εγχειριδίου της ΕΕ έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης παγκόσμιας πίεσης από τις ΗΠΑ για την αποδυνάμωση των ψηφιακών νόμων. Αυτόν τον μήνα, η Νότια Κορέα ενέδωσε στις προσπάθειες άσκησης πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ και απέσυρε το δικό της προτεινόμενο καθεστώς ψηφιακού ανταγωνισμού.

