Home Alone, η επιστροφή; Αυτή είναι η νέα ιδέα του Μακόλεϊ Κάλκιν

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν φαίνεται πως δεν απορρίπτει την πιθανότητα να αναβιώσει ο Κέβιν ΜακΆλιστερ, μιλώντας στο Nostalgic Night with Macaulay Culkin.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι θα επέστρεφε σε ένα νέο κόνσεπτ με βάση τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία Home Alone, μόνο αν η ιστορία είχε πραγματικό νόημα. Μάλιστα, αποκάλυψε έχει ήδη σκεφτεί μία ιδέα που θα τον ενδιέφερε.

Στο σενάριο που φαντάζεται, ο Κέβιν είναι πλέον ενήλικος, με ένα παιδί και μία ζωή που δεν πηγαίνει όπως θα ήθελε. Οι υποχρεώσεις τον απομακρύνουν από τον γιο του, μέχρι που μέσα στις γιορτές μένει εκτός σπιτιού. Τότε, αρχίζει ένα νέο «Μόνος στο σπίτι», όπου αυτή τη φορά οι παγίδες δεν προορίζονται για ληστές, αλλά για τον Κέβιν, από τον γιο που νιώθει ότι τον έχει χάσει.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, στο «Μόνος στο Σπίτι». AP.

Ο Κάλκιν τόνισε ότι η ιστορία λειτουργεί σαν μεταφορά για τη σχέση πατέρα – παιδιού και πώς κάποιος προσπαθεί να κερδίσει ξανά μία θέση στη ζωή του άλλου.

Παράλληλα, ο Κρις Κολόμπους, σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών, έχει εκτιμήσει ότι η σειρά δεν πρέπει να «αναγεννηθεί» με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί η μαγεία των πρωτότυπων δεν μπορεί να επαναληφθεί. Το πρόσφατο reboot του 2021 ενίσχυσε αυτήν τη συζήτηση, καθώς δεν έπεισε το κοινό και τους κριτικούς.

Παρ’ όλα αυτά, ο Κάλκιν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο.