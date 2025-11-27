ΗΠΑ: Φαντασμαγορική η παρέλαση στη Νέα Υόρκη για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Εικόνες

Νέα και παλιά μπαλόνια θα πετούν πάνω από τους δρόμους της Νέας Υόρκης, καθώς η Macy's εγκαινιάζει τη χριστουγεννιάτικη περίοδο με την ετήσια παρέλαση για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Newsbomb

ΗΠΑ: Φαντασμαγορική η παρέλαση στη Νέα Υόρκη για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Εικόνες
The Tom Turkey float makes its way down Central Park West to kick off the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)
FR171643 AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για σχεδόν έναν αιώνα, η Ημέρα των Ευχαριστιών δεν έχει ξεκινήσει επίσημα μέχρι να περάσει η παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών της Macy's από τους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Τα μπαλόνια της παρέλασης της Ημέρας των Ευχαριστιών της Macy's ζωντανεύουν καθώς φουσκώνονται την ημέρα πριν πετάξουν στον ουρανό της Νέας Υόρκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην Upper West Side του Μανχάταν, γύρω από το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου τα μπαλόνια τοποθετούνται και φουσκώνονται κατά μήκος των οδών West 77th έως West 81st, μεταξύ του Central Park West και της Columbus Avenue.

Macy's Thanksgiving Parade
The Stuart the Minion balloon floats past Radio City Music Hall during the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)FR171643 AP

Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν δίπλα από μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια της παρέλασης, όπως ο Snoopy, ο Bluey, ο Pikachu, ο Pac-Man και άλλα, ενώ τα συνεργεία τα φουσκώνουν και τα ασφαλίζουν για τη μεγάλη μέρα.

Οι διοργανωτές της Macy's διατηρούν ζωντανή την παράδοση που έχει σχεδόν έναν αιώνα, προσθέτοντας νέα στοιχεία σε κάθε παρέλαση, συνήθως βασισμένα σε πρόσφατα γεγονότα της ποπ κουλτούρας και αγαπημένα στοιχεία των θαυμαστών.

Επτά νέα άρματα, συμπεριλαμβανομένου ενός με θέμα το Labubu, θακάνουν το ντεμπούτο τους, μαζί με πέντε νέους χαρακτήρες μπαλονιών.

Η Savannah Guthrie, η Hoda Kotb και ο Al Roker από την εκπομπή «Today» του NBC επιστρέφουν ως παρουσιαστές της τηλεοπτικής μετάδοσης.


Με 32 μπαλόνια (συν 3 μπαλονικάκια), 27 άρματα, 33 ομάδες κλόουν, 11 μπάντες και 26 παραστάσεις από τους μεγαλύτερους αστέρες της μουσικής, υπάρχουν πολλά νέα θεάματα και παλιά αγαπημένα που αξίζει να προσέξετε αυτό το πρωί της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η φετινή παρέλαση, η 99η ετήσια, πραγματοποιείται σήμερα στη Νέα Υόρκη και διοργανώνεται κάθε χρόνο το γνωστό πολυκατάστημα Macy’s.

APTOPIX Macy's Thanksgiving Parade
The Tom Turkey float makes its way down Central Park West to kick off the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)FR171643 AP

Οι οικογένειες μαζεύονται γύρω από την τηλεόραση καθώς γιγάντια μπαλόνια πετούν ανάμεσα στους ουρανοξύστες, οι μπάντες ζωντανεύουν το πνεύμα των εορτών και οι ηθοποιοί του Μπρόντγουεϊ παρουσιάζουν μια πρόβλεψη των μεγαλύτερων μιούζικαλ της σεζόν.

Macy's Thanksgiving Day Parade
The Minions float passes as people watch the Macy's Thanksgiving Day Parade from inside buildings, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Heather Khalifa)FR172147 AP

Ονομάζεται «Macy’s Thanksgiving Day Parade». Η φαντασμαγορική εκδήλωση ξεκινάει από την 145th Street στο Χάρλεμ στις 9 το πρωί.

Macy's Thanksgiving Parade
Balloon handlers guid the Sponge Bob Square Pants balloon down Sixth Avenue during the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)FR171643 AP

Με γαλοπούλες και οικογενειακά δείπνα, ταξίδια στο «πατρικό», παρελάσεις και μπαλόνια γιορτάζουν σήμερα οι Αμερικάνοι το Thanksgiving, σε ανάμνηση των πρώτων περίπου 100 εποίκων - προσκυνητών που έφτασαν από το Mayflower της Αγγλίας στη Μασαχουσέτη και ίδρυσαν το Πλίμουθ, με αποκορύφωμα τη διάσημη παρέλαση του Macy’s στη Νέα Υόρκη.

Macy's Thanksgiving Parade
Balloon handlers guide the Dora balloon down Sixth Avenue during the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)FR171643 AP

Η παράδοση της παρέλασης ξεκίνησε το 1924 και καθιέρωσε την παρέλαση των Macy’s ως τη δεύτερη παλιότερη παρέλαση στις ΗΠΑ.

Macy's Thanksgiving Parade
Balloon handlers guide the Spider Man balloon past Radio City Music Hall during the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)FR171643 AP

Η παρέλαση πραγματοποιούταν μόνο από υπαλλήλους του καταστήματος με την ελπίδα ότι η γιορτή θα επηρέαζε τους πελάτες να ψωνίσουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μάλιστα, τότε έκαναν παρέλαση και ζώα όπως ελέφαντες, καμήλες και γαϊδούρια.

Macy's Thanksgiving Parade
Spectators watch from an office building as the Diary of a Wimpy Kid balloon passes by on Sixth Avenue during the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)FR171643 AP

Σύμφωνα με την παράδοση στο τέλος της παρέλασης, μετά από μία διαδρομή 9,7 χλμ, στην Union Square, καλωσορίζεται ο Άγιος Βασίλης στη Νέα Υόρκη ενόψει των Χριστουγέννων.

Macy's Thanksgiving Parade
The Mario balloon floats down Sixth Avenue during the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)FR171643 AP

Μοιάζει περισσότερο με καρναβάλι και κύρια χαρακτηριστικά της είναι τα άρματα και οι τεράστιες φουσκωτές κατασκευές που έχουν κάθε χρόνο διαφορετικές φιγούρες, όπως καρτούν και γνωστούς ήρωες.

Macys Thanksgiving Parade
A young Spider-Man fan shows off his costume during the balloon inflation for the 99th Macy's Thanksgiving Day Parade Wednesday, Nov. 26, 2025, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)AP

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:41ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Οριστική απόφαση για άμεση επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ

18:39LIFESTYLE

Ρίτσαρντ Γκιρ και Αλεχάντρα Σίλβα: «Μαγνήτισαν» όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων στην Τουρκία: «Σήμερα βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τμήματα», προειδοποίησε ο ποντίφικας στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της με τον οποίο διατηρούσε παράνομο δεσμό

18:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι σημαίνει η συμφωνία για συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Οι παρεμβάσεις στον προϋπολογισμό 2026

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Οργανωμένο, ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα» – Τι λέει κόρη της 75χρονης

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Συμπεριφέρεται σαν τρολ του διαδικτύου - Είναι ένας κοινός συκοφάντης

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα – Στον «αέρα» σπίτια μετά από κατολίσθηση - «Κάθε πέτρα βγάζει νερό» λένε οι κάτοικοι

18:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Στην ΑΕΚ ο Τζιάν Κλαβέλ

17:58LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο spoiler: Κινδυνεύει η Αρετή

17:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου 2026, στο Telekom Center Athens!

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τις επόμενες 6 ημέρες - «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια του Terminator Linda Hamilton

17:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φαντασμαγορική η παρέλαση στη Νέα Υόρκη για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Εικόνες

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Φτερά», σε χρόνο ρεκόρ, έκαναν τα έξτρα εισιτήρια!

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Το FBI διεξάγει έρευνα για τρομοκρατία - Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς

17:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομέρ Γιουρτσέβεν: Επιστρέφει στη δράση με την Τουρκία ο σέντερ του Παναθηναϊκού

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με εντολή εισαγγελέα ψάχνουν στο Πεδίο Βολής τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της με τον οποίο διατηρούσε παράνομο δεσμό

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα – Στον «αέρα» σπίτια μετά από κατολίσθηση - «Κάθε πέτρα βγάζει νερό» λένε οι κάτοικοι

12:53ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

21:20LIFESTYLE

Από φυλακισμένη παίρνει το «πάνω χέρι» - Όσα θα γίνουν στο Grand Hotel

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με εντολή εισαγγελέα ψάχνουν στο Πεδίο Βολής τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τι ετοιμάζει ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Συναγερμός στη Δύση

16:55ΕΛΛΑΔΑ

«Ζήλεψε ο Χάρος τον όμορφό μας» - Σπαρακτικά μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 57χρονος κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και πέθανε

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Έντονες διαμαρτυρίες στο Μάτσου Πίτσου σχετικά με το μονοπώλιο των τουριστικών λεωφορείων

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηθοποιός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- Είχε ρόλους στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί»

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Οργανωμένο, ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα» – Τι λέει κόρη της 75χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ