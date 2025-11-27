ΗΠΑ: Φαντασμαγορική η παρέλαση στη Νέα Υόρκη για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Εικόνες

Για σχεδόν έναν αιώνα, η Ημέρα των Ευχαριστιών δεν έχει ξεκινήσει επίσημα μέχρι να περάσει η παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών της Macy's από τους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Τα μπαλόνια της παρέλασης της Ημέρας των Ευχαριστιών της Macy's ζωντανεύουν καθώς φουσκώνονται την ημέρα πριν πετάξουν στον ουρανό της Νέας Υόρκης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην Upper West Side του Μανχάταν, γύρω από το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου τα μπαλόνια τοποθετούνται και φουσκώνονται κατά μήκος των οδών West 77th έως West 81st, μεταξύ του Central Park West και της Columbus Avenue.

The Stuart the Minion balloon floats past Radio City Music Hall during the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez) FR171643 AP

Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν δίπλα από μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια της παρέλασης, όπως ο Snoopy, ο Bluey, ο Pikachu, ο Pac-Man και άλλα, ενώ τα συνεργεία τα φουσκώνουν και τα ασφαλίζουν για τη μεγάλη μέρα.

Οι διοργανωτές της Macy's διατηρούν ζωντανή την παράδοση που έχει σχεδόν έναν αιώνα, προσθέτοντας νέα στοιχεία σε κάθε παρέλαση, συνήθως βασισμένα σε πρόσφατα γεγονότα της ποπ κουλτούρας και αγαπημένα στοιχεία των θαυμαστών.

Επτά νέα άρματα, συμπεριλαμβανομένου ενός με θέμα το Labubu, θακάνουν το ντεμπούτο τους, μαζί με πέντε νέους χαρακτήρες μπαλονιών.

Η Savannah Guthrie, η Hoda Kotb και ο Al Roker από την εκπομπή «Today» του NBC επιστρέφουν ως παρουσιαστές της τηλεοπτικής μετάδοσης.



Με 32 μπαλόνια (συν 3 μπαλονικάκια), 27 άρματα, 33 ομάδες κλόουν, 11 μπάντες και 26 παραστάσεις από τους μεγαλύτερους αστέρες της μουσικής, υπάρχουν πολλά νέα θεάματα και παλιά αγαπημένα που αξίζει να προσέξετε αυτό το πρωί της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η φετινή παρέλαση, η 99η ετήσια, πραγματοποιείται σήμερα στη Νέα Υόρκη και διοργανώνεται κάθε χρόνο το γνωστό πολυκατάστημα Macy’s.

The Tom Turkey float makes its way down Central Park West to kick off the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez) FR171643 AP

Οι οικογένειες μαζεύονται γύρω από την τηλεόραση καθώς γιγάντια μπαλόνια πετούν ανάμεσα στους ουρανοξύστες, οι μπάντες ζωντανεύουν το πνεύμα των εορτών και οι ηθοποιοί του Μπρόντγουεϊ παρουσιάζουν μια πρόβλεψη των μεγαλύτερων μιούζικαλ της σεζόν.

The Minions float passes as people watch the Macy's Thanksgiving Day Parade from inside buildings, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Heather Khalifa) FR172147 AP

Ονομάζεται «Macy’s Thanksgiving Day Parade». Η φαντασμαγορική εκδήλωση ξεκινάει από την 145th Street στο Χάρλεμ στις 9 το πρωί.

Balloon handlers guid the Sponge Bob Square Pants balloon down Sixth Avenue during the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez) FR171643 AP

Με γαλοπούλες και οικογενειακά δείπνα, ταξίδια στο «πατρικό», παρελάσεις και μπαλόνια γιορτάζουν σήμερα οι Αμερικάνοι το Thanksgiving, σε ανάμνηση των πρώτων περίπου 100 εποίκων - προσκυνητών που έφτασαν από το Mayflower της Αγγλίας στη Μασαχουσέτη και ίδρυσαν το Πλίμουθ, με αποκορύφωμα τη διάσημη παρέλαση του Macy’s στη Νέα Υόρκη.

Balloon handlers guide the Dora balloon down Sixth Avenue during the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez) FR171643 AP

Η παράδοση της παρέλασης ξεκίνησε το 1924 και καθιέρωσε την παρέλαση των Macy’s ως τη δεύτερη παλιότερη παρέλαση στις ΗΠΑ.

Balloon handlers guide the Spider Man balloon past Radio City Music Hall during the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez) FR171643 AP

Η παρέλαση πραγματοποιούταν μόνο από υπαλλήλους του καταστήματος με την ελπίδα ότι η γιορτή θα επηρέαζε τους πελάτες να ψωνίσουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μάλιστα, τότε έκαναν παρέλαση και ζώα όπως ελέφαντες, καμήλες και γαϊδούρια.

Spectators watch from an office building as the Diary of a Wimpy Kid balloon passes by on Sixth Avenue during the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez) FR171643 AP

Σύμφωνα με την παράδοση στο τέλος της παρέλασης, μετά από μία διαδρομή 9,7 χλμ, στην Union Square, καλωσορίζεται ο Άγιος Βασίλης στη Νέα Υόρκη ενόψει των Χριστουγέννων.

The Mario balloon floats down Sixth Avenue during the Macy's Thanksgiving Day Parade, Thursday, Nov. 27, 2025, in New York. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez) FR171643 AP

Μοιάζει περισσότερο με καρναβάλι και κύρια χαρακτηριστικά της είναι τα άρματα και οι τεράστιες φουσκωτές κατασκευές που έχουν κάθε χρόνο διαφορετικές φιγούρες, όπως καρτούν και γνωστούς ήρωες.