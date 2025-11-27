Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της

Ο 51χρονος καθηγητής μαθηματικών Χικμέτ Ακτσάι, που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς το 2006 στην Κωνσταντινούπολη, είχε δολοφονηθεί από την πρώην μαθήτριά του και τρεις συνεργούς

Δημήτρης Δρίζος

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της
Μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στην Τουρκία βγήκε ξανά στην επιφάνεια έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες σιωπής, αποκαλύπτοντας ένα έγκλημα που είχε θαφτεί κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Ο 51χρονος καθηγητής μαθηματικών Χικμέτ Ακτσάι, που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς το 2006 στην Κωνσταντινούπολη, είχε δολοφονηθεί από την πρώην μαθήτριά του και τρεις συνεργούς, σε ένα σκηνικό γεμάτο εμμονή, απειλές, πάθη και απόπειρα πλήρους εξαφάνισης των στοιχείων.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μόλις πέντε μήνες πριν την παραγραφή του εγκλήματος, όταν η Διεύθυνση Αγνοουμένων της Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης, έπειτα από εντολή του αρχηγού Σελαμί Γιλντίζ, επανέφερε στο προσκήνιο παλιές δικογραφίες που είχαν χαρακτηριστεί ανεπίλυτες εδώ και χρόνια.

Φάκελος που άνοιξε ξανά

Η εξαφάνιση του Χικμέτ Ακτσάι είχε δηλωθεί στις 2 Μαΐου 2006 από τον αδελφό του Ισμέτ, ο οποίος ανέφερε πως δεν είχε νέα του για ημέρες και φοβόταν για τη ζωή του. Παρά τις αρχικές έρευνες της εποχής, η υπόθεση οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, ενώ ένα καμένο πτώμα που είχε εντοπιστεί στην περιοχή Σιλιβρί δεν είχε ταυτοποιηθεί και τελικά ενταφιάστηκε σε νεκροταφείο αγνώστων.

Η σύγχρονη επανεξέταση των στοιχείων άλλαξε τα πάντα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επαφές του θύματος με την Еσίν Μπ., μαθήτριά του όταν εκείνη φοιτούσε στο γυμνάσιο, με την οποία είχε διατηρήσει στενή και προβληματική σχέση επί χρόνια.

1764261395837-318417730-clipboard11-27-202501.jpg

Η γυναίκα στο επίκεντρο και το πλέγμα των σχέσεων

Η Еσίν Μπ., σήμερα 42 ετών, εργαζόμενη σε αθλητικό φορέα του Δήμου Κωνσταντινούπολης, διαπιστώθηκε πως παρέμενε σε επαφή με τον καθηγητή ακόμη και μετά την ενηλικίωσή της και την είσοδό της στο πανεπιστήμιο. Επισκεπτόταν το σπίτι του, δεχόταν οικονομική βοήθεια και διατηρούσαν συχνή επικοινωνία, γεγονός που κίνησε τις υποψίες των αρχών.

Τα αρχεία τηλεπικοινωνιών έδειξαν ότι την ημέρα που απενεργοποιήθηκε το κινητό του Ακτσάι, στις 27 Απριλίου 2006, τέσσερα πρόσωπα κινούνταν συντονισμένα: η Εσίν Μπ., ο καθηγητής χημείας Ερντογάν Γ., ο φίλος της Ζεμτσί Σ. και ο συγγενής Χακάν Ντ.

Η επιχείρηση και οι συλλήψεις

Σε ευρείας κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Γιορτής του Δασκάλου, στις 24 Νοεμβρίου, ειδικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη των τεσσάρων υπόπτων σε Κωνσταντινούπολη και Γκαζιαντέπ. Αρχικά αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, ωστόσο υπό το βάρος των στοιχείων, οι καταθέσεις τους αποκάλυψαν μία ωμή και ανατριχιαστική αλήθεια.

«Θα τα πω όλα στην οικογένειά σου»

Σύμφωνα με την ομολογία της Εσίν Μπ., ο Χικμέτ Ακτσάι είχε εξοργιστεί όταν έμαθε πως διατηρούσε σχέση με τον παντρεμένο καθηγητή χημείας Ερντογάν Γ. Όπως ισχυρίστηκε, ο Ακτσάι την απειλούσε ότι θα αποκαλύψει τη σχέση στην οικογένειά της αλλά και στη σύζυγο του καθηγητή, γεγονός που δημιούργησε εκρηκτικό κλίμα.

Η ένταση κορυφώθηκε την ημέρα του εγκλήματος, όταν συναντήθηκαν στην Κοτζαέλι. Μετά από έντονο καβγά, μετέβησαν στο σπίτι της, όπου ξέσπασε νέα αντιπαράθεση. Η ίδια υποστήριξε πως ο καθηγητής επιχείρησε να την πνίξει και τότε, σε κατάσταση πανικού, άρπαξε μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Η απόφαση να εξαφανίσουν το πτώμα

Αντί να ειδοποιήσουν τις αρχές, η Εσίν Μπ. κάλεσε τον φίλο της Ζεμτσί Σ., ο οποίος έσπευσε στο σπίτι και μαζί αποφάσισαν να εξαφανίσουν τη σορό. Αργότερα ειδοποιήθηκε και ο Ερντογάν Γ., που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά της.

Το σώμα τοποθετήθηκε σε κόκκινη βαλίτσα και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο από την Κοτζαέλι προς τη Σιλιβρί. Σε αγροτική τοποθεσία, περιχύθηκε με βενζίνη και τυλίχθηκε στις φλόγες, σε μια αποτρόπαια προσπάθεια εξάλειψης κάθε ίχνους.

44444.jpg

Ζωή σαν να μη συνέβη τίποτα

Μετά το έγκλημα, οι δράστες επέστρεψαν στην καθημερινότητά τους, παρακολουθώντας διακριτικά τις εξελίξεις μέσω τηλεφωνικών θαλάμων και αποφεύγοντας κάθε σύνδεση με το περιστατικό. Το καμένο πτώμα εντοπίστηκε τότε, αλλά χωρίς ταυτοποίηση, θάφτηκε σε τάφο αγνώστων.

Οι ηχογραφήσεις που ξεκλείδωσαν την αλήθεια

Καθοριστικής σημασίας αποδείχθηκαν παλιές κασέτες που είχαν βρεθεί στο σπίτι του θύματος. Με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας, οι αστυνομικοί ενίσχυσαν τον ήχο και αποκάλυψαν συνομιλίες στις οποίες ο Ακτσάι απειλούσε την Εσίν Μπ., επιβεβαιώνοντας το τεταμένο και εκβιαστικό πλαίσιο της σχέσης τους.

Δικαιοσύνη μετά από δύο δεκαετίες

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και προφυλακίστηκαν, ενώ η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί στα δικαστήρια, ρίχνοντας φως σε ένα έγκλημα που για χρόνια είχε καλυφθεί από τη σιωπή και τον χρόνο.

Μια υπόθεση που αποδεικνύει πως, ακόμη κι όταν η αλήθεια φαίνεται θαμμένη, κάποια στιγμή επιστρέφει για να ζητήσει δικαίωση.

*Με πληροφορίες από το CNN Turk

