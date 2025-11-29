ΗΠΑ: Απειλή για βόμβα καθήλωσε αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας

Αστυνομικοί με σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών περπατούν κάτω από ένα αεροσκάφος της US Airways, το οποίο βρίσκεται στο διάδρομο προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Φιλαδέλφειας, την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 στη Φιλαδέλφεια. Οι επιβάτες ενός αεροσκάφους της US Airways που έφτασε από τη Σκωτία απομακρύνθηκαν και το αεροσκάφος μεταφέρθηκε σε άλλο τμήμα του Διεθνούς Αεροδρομίου της Φιλαδέλφειας λόγω μιας αδιευκρίνιστης απειλής την Παρασκευή.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ενημέρωσε πως σήμανε λήξη συναγερμού στο διεθνές αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας (PHL) στις ΗΠΑ, όπου νωρίτερα είχαν καθηλωθεί τα αεροσκάφη εξαιτίας απειλής για βόμβα.

Ανάλογες απειλές είχαν προκαλέσει αναστάτωση και σε άλλα αμερικανικά αεροδρόμια στις αρχές του μήνα.

Στις 4 Νοεμβρίου είχε σημάνει συναγερμός στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον εξαιτίας απειλής για βόμβα σε πτήση της United Airlines. Το FBI ανακοίνωσε πως κατά την έρευνα που διενεργήθηκε δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Για τον ίδιο λόγο, λίγες ώρες αργότερα, είχε εκκενωθεί αεροσκάφος της Delta Air Lines στο διεθνές αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, χωρίς όμως να βρεθεί βόμβα.

