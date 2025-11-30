Μεξικό: Επτά νεκροί σε επίθεση ενόπλων

ΑΡΧΕΙΟ - Μεξικανοί εθνοφύλακες φτάνουν στο ράντσο Izaguirre όπου ανακαλύφθηκαν σκελετικά λείψανα στο Teuchitlan, στην πολιτεία Jalisco, στο Μεξικό, 13 Μαρτίου 2025.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας ένοπλης επίθεσης χθες Σάββατο στην πόλη Τούλα της πολιτείας Ιντάλγκο στο κεντρικό Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και τρεις τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν πως πρόκειται για έγκλημα ασυνήθιστο στην περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της μεξικανικής πρωτεύουσας.

