Πρωθυπουργικός γάμος στην Αυστραλία: Ο Αλμπανέζε παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Τζόντι Χέιντον

Ο Άντονι Αλμπανέζε και η Τζόντι Χέιντον παντρεύτηκαν στην Κάμπερα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025.

Ο πρώτος Αυστραλός πρωθυπουργός που παντρεύτηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του έγινε το Σάββατο (29/11) ο Άντονι Αλμπανέζε.

Ο Αλμπανέζε παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Τζόντι Χέιντον, στην Καμπέρα, το απόγευμα του Σαββάτου στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού, το επονομαζόμενο «Lodge», παρουσία μιας μικρής ομάδας στενών συγγενών και φίλων.

«Είμαστε απολύτως ευτυχείς που μοιραζόμαστε την αγάπη και τη δέσμευσή μας να περάσουμε τη μελλοντική μας ζωή μαζί, μπροστά στην οικογένειά μας και τους πιο στενούς μας φίλους», δήλωσαν ο Αλμπανέζε και η Χέιντον σε ανακοίνωσή τους.

Το ζευγάρι πάντρεψε ένας ιερέας από την Κεντρική Ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, ενώ οι νεόνυμφοι έγραψαν τους δικούς του όρκους. Η Χέιντον οδηγήθηκε στο ιερό από τους γονείς της, υπό τους ήχους του τραγουδιού του Μπεν Φολντς «The Luckiest».

Το ζευγάρι θα περάσει το μήνα του μέλιτος στην Αυστραλία την επόμενη εβδομάδα.

Πώς γνωρίστηκαν

Το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά σε μια δημόσια εκδήλωση στη Μελβούρνη πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια.

Ο Αλμπανέζε έκανε πρόταση γάμου στην Χέιντον στο μπαλκόνι του Lodge την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τον Φεβρουάριο του 2024, μετά από δείπνο σε ένα δημοφιλές εστιατόριο της Καμπέρα. Σχεδίασε ένα ειδικά κατασκευασμένο δαχτυλίδι αρραβώνων για την περίσταση.

Η Χέιντον συνοδεύει τακτικά τον Αλμπανέζε σε δημόσιες εκδηλώσεις, σε επίσημα ταξίδια στο εξωτερικό και κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών.

Πιο «ντροπαλή» στα μέσα ενημέρωσης από τις συντρόφους άλλων πολιτικών προσωπικοτήτων της χώρας, έχει αναλάβει ορισμένους από τους παραδοσιακούς ρόλους της συζύγου του πρωθυπουργού.

Ο Αλμπανέζε χώρισε από την πρώην σύζυγό του, την πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας Carmel Tebbutt, το 2019. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η Χέιντον εργάζεται για την Ένωση Δημόσιων Υπαλλήλων της Νέας Νότιας Ουαλίας και στο παρελθόν είχε αναλάβει ρόλους στον τομέα των συντάξεων. Γεννήθηκε από γονείς δασκάλους στο Μπάνκσταουν του Σίδνεϊ, αλλά μεγάλωσε στην Κεντρική Ακτή.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν η Χέιντον φώναξε «Up the Rabbitohs» ενώ ο Αλμπανέζε μιλούσε σε μια εκδήλωση στο Μελβούρνη το 2019, αναφερόμενη στην αγαπημένη του ομάδα ράγκμπι South Sydney Rabbitohs.

Συστήθηκε στον τότε ηγέτη της αντιπολίτευσης, πριν το ζευγάρι συνδεθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

