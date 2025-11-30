Ολλανδία: Το Φεστιβάλ Φωτός μετατρέπει το Άμστερνταμ σε υπαίθριο Μουσείο

Αφιερωμένο στο θέμα της Κληρονομιάς – τόσο της μεγάλης όσο και της μικρής είναι το φετινό Φεστιβάλ Φωτός του Άμστερνταμ.

«Η κληρονομιά μπορεί να σημαίνει σημαντικά ιστορικά ή περιβαλλοντικά γεγονότα που έχουν διαρκή αντίκτυπο, αλλά και τη συνέχιση οικογενειακών παραδόσεων, κοινών αναμνήσεων και εθίμων. Τι θα αφήσουμε πίσω μας; Ποιες ιστορίες μεταδίδουμε; Πώς θέλουμε να μας θυμούνται;» αναφέρει ο οργανισμός που διοργανώνει το Φεστιβάλ από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026.

Είκοσι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Σιγκαπούρη, Μεξικό, Αυστραλία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία, Ισπανία, Νορβηγία, Δανία διερεύνησαν αυτά τα ερωτήματα. Ο καθένας μετέφρασε την προσωπική του ερμηνεία για το τι σημαίνει να αφήνεις κάτι πίσω σε μια οπτική και χωρική εμπειρία. Το αποτέλεσμα είναι μια ποικιλόμορφη συλλογή από φωτεινά έργα τέχνης: πληθωρικά αλλά και σεμνά, μνημειώδη αλλά και οικεία, επισημαίνεται από τον οργανισμό κοινής ωφέλειας Φεστιβάλ Φωτός του Άμστερνταμ.

Οι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, προβολές και γλυπτά, συνδυασμός τεχνολογίας, συναισθήματος και βιωσιμότητας φωτίζουν τα εμβληματικά κανάλια και τις γέφυρες της πόλης δημιουργώντας μια μοναδική μαγική εμπειρία. Σε μια διαδρομή 6,5 χιλιομέτρων περιλαμβάνονται πάνω από 27 έργα τέχνης.

Σε πολλές από τις εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα υλικά και ενεργειακά αποδοτικά LED, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να εμπνεύσει με σεβασμό στον πλανήτη.

Η πόλη μετατρέπεται σε μια υπαίθρια γκαλερί τέχνης που συνδέει τους ανθρώπους μέσω του φωτός.

Το Φεστιβάλ Φωτός του Άμστερνταμ προήλθε από την «Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση στο Κανάλι» και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2009.

