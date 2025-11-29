Αθηνά Οικονομάκου: Στόλισε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα παιδιά της

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους

Αθηνά Οικονομάκου: Στόλισε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα παιδιά της
Πολλοί είναι οι Έλληνες celebrities που έχουν μπει σε κλίμα Χριστουγέννων κατακλύζοντας τα social media με φωτογραφίες από τον στολισμό των σπιτιών τους. Ανάμεσά τους και η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία μπήκε σε γιορτινή διάθεση και στόλισε με βοηθούς τα δύο παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τον στολισμό του δέντρου της. Μάλιστα, σε ένα από αυτά βλέπουμε ότι η κορυφή του δέντρου δεν έχει στολιστεί ακόμα, με την γνωστή ηθοποιό να ενημερώνει τους ακολούθους της ότι περιμένουν τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα για να διακοσμήσει και το υπόλοιπο δέντρο, αφήνοντας «αιχμή» ότι λόγω ύψους η συμβολή του είναι πολύτιμη.

