Η δημοσιογράφος που άφησε το BBC για να ζήσει σε ένα νησί 40 κατοίκων στη Σκωτία

To 2024 η δημοσιογράφος Elle Duffy άφησε πίσω της τη «ζωντανή» Γλασκώβη για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στη νήσο Rum, στη Σκωτία.

Σήμερα, ο πληθυσμός των μόλις 40 μόνιμων κατοίκων της νήσου αυξήθηκε κατά… έναν ακόμη, καθώς την 1η Νοεμβρίου η Elle έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, τον μικρό Cailean.

Η Duffy και ο σύζυγός της, Coinneach, έχουν αναλάβει τις υπηρεσίες επισκεπτών στο νησί και διαχειρίζονται το Rum Bunkhouse. Στη στήλη της στην «Herald», η Duffy έχει εξηγήσει γιατί αποφάσισε να αφήσει πίσω την καριέρα της ως δημοσιογράφος της BBC για μια πιο ήρεμη ζωή στην επαρχία.

«Η ζωή ήταν όμορφη. Τρώγαμε καλά, λατρεύαμε το μικροσκοπικό διαμέρισμά μας στο κέντρο της πόλης. Αλλά δεν μπορούσα να μείνω στάσιμη. Περίμενα πάντα κάτι να συμβεί — όχι ένα λαχείο, αλλά μια διαφορετική "νίκη"», είχε γράψει.

«Η γοητεία του νησιού είναι άμεση. Υπάρχει μια ζεστή αίσθηση κοινότητας. Ενσαρκώνει πραγματικά τη λέξη “απομονωμένο”. Είναι υπέροχο».

Βέβαια, το να είναι κανείς έγκυος σε ένα μικρό νησί, ενενήντα λεπτά από την ενδοχώρα, δεν έρχεται χωρίς τις δυσκολίες του — κάτι που η Duffy βίωσε από πρώτο χέρι τον Οκτώβριο.

Ένα γρήγορο μήνυμα στη μαία της οδήγησε σε επείγουσα παραπομπή στο νοσοκομείο του Fort William — και σε μια δύσκολη απόφαση: «Είτε έπρεπε να φύγω από το νησί σε 20 λεπτά, στο τελευταίο πορθμείο της ημέρας, είτε να μείνω και να περιμένω το ελικόπτερο το επόμενο πρωί», εξομολογείται.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ήταν ξανά στο νοσοκομείο, αυτή τη φορά έτοιμη να γεννήσει μετά από εννέα μήνες. Τα σχέδια για φυσιολογικό τοκετό άλλαξαν απότομα εξαιτίας μιας λοίμωξης και η Duffy μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο για καισαρική.

«Ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς μας οδήγησε στο χειρουργείο», έγραψε. «Οι επόμενες μέρες είναι ένα θολό "φιλμ" στη μνήμη μου — εικόνες ασαφείς, άλλες πιο καθαρές, αλλά πάντα το πρόσωπο του μικρού μας να λάμπει μέσα από το χάος, ένα σταθερό, παρηγορητικό φως».

«Δεν ξέρω καν τι μέρα είναι μέσα στον κύκλο του θηλασμού, των αγκαλιών και της απόλυτης απορίας μπροστά σε αυτό το μικροσκοπικό πλάσμα που νιώθει ταυτόχρονα ολοκαίνουργιο και οικείο. Κάθε μικρός ήχος, κάθε χασμουρητό, κάθε τέντωμα μοιάζει με θαύμα», εξομολογείται η Elle.

Πλέον έχουν επιστρέψει στη Rum, έτοιμοι να ξεκινήσουν τη ζωή τους ως οικογένεια τριών ατόμων σε ένα από τα πιο μικρά νησιά της Σκωτίας.

Όπως έγραψε η Duffy: «Θέλουμε ο Cailean να μάθει από πού προέρχεται το φαγητό, να βλέπει αστέρια κάθε βράδυ αντί για φώτα δρόμου, να μάθει ότι η βαρεμάρα δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβάται. Υπάρχει μια απλότητα στη νησιωτική ζωή που ελπίζω να ριζώσει μέσα του —σαν ευγνωμοσύνη».

