Δικηγόρος άφησε τη Νομική και έγινε κωμικός: Η μετανάστευση στην Αμερική και η νέα καριέρα στα 44

Μετά τη μετανάστευση στην Αμερική πριν από 30 χρόνια και την ένταξή της στη σκηνή της κωμωδίας σε ηλικία 44 ετών, η Ζάρνα Γκαργκ δεν είναι ξένη στο να ξεκινάει από την αρχή, παραμένοντας όμως αυθεντική

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Δικηγόρος άφησε τη Νομική και έγινε κωμικός: Η μετανάστευση στην Αμερική και η νέα καριέρα στα 44

Η Ζάρνα Γκαργκ

Η Ζάρνα Γκαργκ, η δικηγόρος που έγινε κωμικός, μιλά για την αυθεντικότητα και την καριέρα της στη stand-up κωμωδία στα 44 της χρόνια

Από το να γίνει μια έφηβη που έφυγε από το σπίτι της και κατέληξε δικηγόρος και στη συνέχεια νοικοκυρά, η πορεία της Ινδοαμερικανίδας κωμικού είναι ένα παράδειγμα ατρόμητης ανανέωσης με βάση την αυθεντικότητα του χαρακτήρά της.

«Είχα τύχη», λέει η 50χρονη στο People. «Λέω σε όλους: βρίσκεστε σε μια περίοδο της ζωής σας όπου το να είστε ο εαυτός σας μπορεί να είναι το εισιτήριό σας». Σε ηλικία μόλις 14 ετών, η ζωή της στο Μουμπάι της Ινδίας ανατράπηκε από τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας της και την πίεση του πατέρα της για έναν προαποφασισμένο γάμο.

https://www.instagram.com/p/DPzFUQIke5T/

Αντί να δεχτεί ένα μέλλον που της επέλεξαν άλλοι, η Γκαργκ επέλεξε τον εαυτό της. Για δύο χρόνια έζησε αναζητώντας προσωρινή στέγη, επιβιώνοντας με την αυθεντικότητα και το χιούμορ της.

Στα 17 της χρόνια, η αποφασιστικότητά της την οδήγησε στο Οχάιο των ΗΠΑ, όπου έζησε με την οικογένεια της αδελφής της, αυτοχρηματοδοτούμενη για το κολέγιο και αργότερα για τη νομική σχολή, ώστε να γίνει δικηγόρος προσωπικών τραυματισμών. Αφού γνώρισε τον σημερινό σύζυγό της, Σάλαμπ Γκαργκ, και παντρεύτηκε, αφιέρωσε 16 χρόνια ανατρέφοντας τα τρία τους παιδιά – Ζόγια, Μπριτζ και Βίρ – ως νοικοκυρά.

«Δεν κοίταξα ψηλά, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Τότε αυτή ήταν η πλήρης εμμονή μου», θυμάται. «Αλλά μετά ανέπνευσα και άρχισα να σκέφτομαι τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου – και βρέθηκα στην κωμωδία».

https://www.instagram.com/reel/DQUVDAKDSJ0/

Όταν η Ζάρνα ξεκίνησε την καριέρα της στη stand-up κωμωδία σε ηλικία 44 ετών, εξαιτίας της απόλυσης του συζύγου της κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ιδέα ότι είναι «αργά» ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό της.

«Δεν το σκέφτηκα καν. Υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Χρειάζεσαι μόνο μια χούφτα από αυτούς για να πετύχει η καριέρα σου», λέει. Με την ενθάρρυνση της οικογένειάς της, η Ζάρνα εισήλθε στη σκηνή της Νέας Υόρκης το 2019, εμφανιζόμενη σε open mics και στο Westside Comedy Club.

https://www.instagram.com/reel/DN0dxN1WsvL/

Μέχρι το 2020, πρωταγωνιστούσε στο Caroline’s on Broadway, και το 2023 άνοιξε τις παραστάσεις για τις Τίνα Φέι και Έιμι Πόλερ στην περιοδεία Restless Leg.

Το 2025, η Ζάρνα έχει δύο streaming specials – «One in a Billion και Practical People Win» – και τον Απρίλιο κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της, «This American Woman», που έγινε best-seller των New York Times. Μέσα από όλα αυτά, αποδίδει την επιτυχία της στο να παραμένει αδιάκοπα αυθεντική. «Το να μην είσαι αυθεντικός απαιτεί πολλή προσπάθεια», λέει στο People.

https://www.instagram.com/reel/DO568kKjQkN/

Αυθεντικότητα στην οικογένεια και στα social media

Ως μητέρα τριών παιδιών, σύζυγος, φίλη, επιχειρηματίας και πολλά άλλα, η Ζάρνα δεν έχει τον «χώρο» για να διατηρεί ψεύτικες εικόνες.

«Όλα θα έχουν τη δική μου φωνή. Δεν υπάρχει διάλυση πουθενά. Ούτε στα social media, ούτε στα comedy specials μου», εξηγεί. Σχεδόν κάθε ανάρτηση στο Instagram είναι τραβηγμένη από την ίδια, συνήθως με iPhone. Ο μόνος λόγος που προσλαμβάνει επαγγελματία είναι για σημαντικούς καλεσμένους, όπως η ακτιβίστρια Μαλάλα Γιουσαφζάι – αλλά ακόμα και τότε η δημιουργική όραση παραμένει δική της.

«Οι άνθρωποι αγαπούν αυτό που είμαι, αυθεντικά, οπότε δεν θέλω να το χαλάσω», λέει, σημειώνοντας ότι ποτέ δεν έχει εκτελέσει δημοφιλείς χορευτικές κινήσεις ή χρησιμοποιήσει trending μουσική μόνο για views.

Η αυθεντικότητα και το χιούμορ της στα social media είναι ένας από τους λόγους που κέρδισε το βραβείο Instagram Rings ως μία από τις 25 δημιουργούς που τολμούν δημιουργικά στην πλατφόρμα.

Ο σύζυγός της και τα τρία παιδιά της συμμετέχουν επίσης δημιουργικά – εμφανίζονται μπροστά ή πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί φιλοξενούν το Zarna Garg Family Podcast, όπου «έντονες συζητήσεις, καβγάδες και γέλια είναι μέρος της καθημερινότητας».

https://www.instagram.com/p/DOMAFjiDS0c/

Έμπνευση για τις οικογένειες

Η Ζάρνα έχει δημιουργήσει κοινό πολλών γενεών που νιώθει σαν οικογένεια. Συχνά οι θαυμαστές της φτάνουν για να την ευχαριστήσουν που φέρνει στη ζωή τις κοινές εμπειρίες και βοηθά τα παιδιά τους να αισθανθούν κατανόηση μέσω της κωμωδίας.

«Όπου κι αν πηγαίνουμε, έχουμε την μεγαλύτερη κόρη μιας οικογένειας μεταναστών να πλησιάζει τη δική μου κόρη και να λέει: "Λόγω αυτού που είπες, μπόρεσα να μιλήσω με τους γονείς μου"», αποκαλύπτει.

Αυτή η θετική αλληλεπίδραση εμπνέει τη Ζάρνα και την οικογένειά της να συνεχίζουν να μοιράζονται το φως τους με τον κόσμο, χωρίς φίλτρα.

«Το να είσαι αυθεντικός δεν ήταν ποτέ τόσο επίκαιρο», καταλήγει η Ζάρνα.

